Rifiuti speciali smaltiti illecitamente, maxi multa per officina meccanica

Mancato rispetto delle normative ambientali e delle procedura di conservazione

Maxi mula da 10mila euro ai danni di un’officina meccanica di autoriparazioni di Foligno, che offriva ai clienti anche servizi nei settori meccatronica e gommista. L’operazione è stata della Polizia stradale di Roma e di Perugia, condotta dal distaccamento di Foligno, guidato dall’ispettore Simonetta Daidone.

Omissioni per le leggi ambientali

Dal controllo eseguito e dai successivi riscontri presso la sede legale dell’impresa, sono emerse irregolarità in materia di gestione e detenzione dei rifiuti e omissioni alle norme previste dalle leggi ambientali. Dalle verifiche è risultato assente il tracciamento dei rifiuti speciali prodotti e/o conferiti per lo smaltimento, attraverso il prescritto registro di carico e scarico dei rifiuti (pericolosi – non pericolosi) di cui al decreto legislativo 152/06.

Mancata comunicazione dei rifiuti prodotti

Il titolare non aveva mai effettuato la comunicazione annuale dei rifiuti prodotti mediante il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 70/94. Infine, anche le giacenze di rifiuti prodotte durante le lavorazioni non erano correttamente separate per natura e categoria negli appositi prescritti contenitori etichettati.

Le sanzioni e la denuncia

Al titolare dell’officina sono state elevate e notificate sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 10mila euro. L’uomo è stato inoltre deferito all’autorità giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali e nei suoi confronti sono state avviate le segnalazioni agli enti competenti, per ulteriori profili di verifica.

I prossimi controlli

La polizia stradale intanto annuncia che nei prossimi giorni proseguirà con particolare attenzione nel controllo delle ditte che hanno registrato inizio attività nell’ultimo quinquennio. Sono molteplici le attività che la polizia stradale svolge con i suoi reparti dislocati sul territorio della provincia di Perugia, che vanno a integrarsi con la principale azione di vigilanza e controllo della circolazione stradale sulle grandi arterie.