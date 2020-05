Ricostruzione, il campanile di Ocosce al centro della conferenza regionale

Il 6 maggio 2020, in via telematica, si riunisce la Conferenza regionale sulla ricostruzione post terremoto. A convocarla è stato il presidente Filippo Battoni. All’ordine del giorno l’esame di due progetti che riguardano il comune di Cascia e il comune di Terni.

Il campanile di Sant’Agostino

A Cascia verrà esaminato il progetto di messa in sicurezza e consolidamento del campanile della chiesa di Sant’Agostino. La struttura sorge sulla sommità del colle di Ocosce, in prossimità dell’antica rocca. L’intervento, in base all’ordinanza del commissario n. 32/2017, riguarda in modo particolare la parte terminale del campanile per una spesa complessiva di 117.000 euro. L’edificio è di proprietà del Ministero dell’Interno – Fondo edifici di Culto (FEC). Soggetto attuatore: USS -Mibact.

Adeguamento sismico per la palestra scolastica

Altro progetto che verrà esaminato è quello relativo all’adeguamento sismico della palestra della Scuola Primaria “Don Milani” di Terni. Una struttura che è stata costruita nei primi anni del 1900. I lavori, tra l’altro, prevedono la realizzazione di un cordolo di sottofondazione, l’ispessimento murario, la realizzazione di intonaco armato e il rifacimento della copertura mediante una nuova struttura in legno. È previsto un finanziamento pari a 193.550 euro attribuito con l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33/2017. Soggetto attuatore: Comune di Terni.

I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono formulare osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, entro il termine di cui all’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 36 2017, dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’USR Umbria, della notizia dell’avvenuta indizione della Conferenza, in relazione alle quali la Conferenza è tenuta a pronunciarsi.

(foto lavalnerina.it)