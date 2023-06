Ricostruzione San Pellegrino di Norcia, qualcosa si muove: gara per progettare i sottoservizi - Tuttoggi.info

Ancora la strada per la ricostruzione di San Pellegrino è lunga, ma intanto c'è il primo step per sottoservizi e strade

Qualcosa finalmente si muove nella ricostruzione di San Pellegrino, la frazione di Norcia distrutta dal terremoto del 24 agosto 2016, quello che devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Anche se c’è ancora sicuramente molto da attendere prima di vedere il paese ricostruito. Intanto, si partirà si spera a breve con i lavori per i sottoservizi, propedeutici alla ricostruzione vera e propria delle case inserite nel piano attuativo che comprende quasi tutto il paese.

A quasi due anni dall’approvazione in consiglio comunale del piano attuativo, l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (USR Umbria) ha avviato la procedura negoziata per la progettazione del ripristino dei sottoservizi, opere a reti aeree e della viabilità principale e secondaria di San Pellegrino. Si tratta di interventi per oltre 7,2 milioni di euro (più Iva) – di cui 3 milioni finanziati con ordinanza del commissario straordinario del 13 dicembre 2022 – che prevedono un importo di oltre 750mila euro (più Iva) per la sola progettazione e direzione dei lavori.

Nel sito dell’USR Umbria, dunque, è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse relativa all’affidamento del “Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), con opzione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e direzione lavori (DL) per il ripristino dei sottoservizi e opere a reti aeree nonché della viabilità principale e secondaria nella frazione di San Pellegrino di Norcia”, di cui all’ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 43/2022 e all’ordinanza commissariale n. 129/2022. L’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad euro 756.796,95. Il criterio di aggiudicazione è del prezzo più basso. L’indagine di mercato e la successiva eventuale procedura negoziata saranno interamente gestite mediante l’utilizzo, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, della piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria” di net4market. Potranno partecipare gli operatori economici iscritti all’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del decreto legge n. 189/2016 e in possesso dei requisiti previsti dalla documentazione di gara. Per la presentazione delle manifestazioni di interesse c’è tempo fino al 23 giugno prossimo.

Dopo l’aggiudicazione del servizio di progettazione, dunque, ci saranno i tempi tecnici per redigere appunto i progetti. Quindi servirà un bando per i lavori veri e propri. Insomma, ancora la strada è lunga, ma finalmente qualcosa si muove.

(foto di repertorio)