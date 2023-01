Ricostruzione privata post sisma, attiva la nuova piattaforma Gedisi - Tuttoggi

“Si entra in una nuova fase della ricostruzione, che diventa più semplice ed attraente per le imprese ed i professionisti, anche al di fuori del cratere”

E’ attiva da oggi (17 gennaio 2023) la nuova piattaforma per la ricostruzione privata post sisma 2016 Gedisi, dopo la conclusione della migrazione dal nuovo sistema informatico.

Realizzata ex novo dai tecnici della Struttura commissariale e da Fintecna, avvalendosi di società esterne e delle migliori tecnologie informatiche, e del contributo degli Uffici Speciali della ricostruzione regionali e della Rete delle Professioni tecniche, Gedisi sarà il portale di accesso per i professionisti ed i cittadini alle procedure per ottenere il contributo sisma, ma anche un prezioso strumento di monitoraggio della ricostruzione privata. La vecchia piattaforma Mude resta attiva per la sola consultazione dei dati contenuti.