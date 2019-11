Ricostruzione, indetta la Conferenza regionale per il 20 novembre a Foligno

A Foligno, presso la sede dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Umbria, il 20 novembre 2019 è stata indetta dal presidente Filippo Battoni la Conferenza regionale prevista dall’articolo 16 del D.L. 189/2016.

All’ordine del giorno l’esame dei progetti definitivi per la realizzazione dei Centri di Comunità di Savelli, Piediripa e Valcaldara nel comune di Norcia. I Centri di Comunità sono finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione Civile (ord. n. 48/2018) e sono previsti oltre che nel comune di Norcia anche nei comuni di Vallo di Nera, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto, con l’obiettivo non solo di creare una rete con finalità di protezione civile in quelle realtà frazionali che non dispongono di simili strutture ma anche di sostenere l’integrazione sociale delle comunità. L’ente attuatore dei Centri di Comunità è l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Umbria.

Nel corso della Conferenza è previsto anche l’esame del progetto relativo alla messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Alviano, danneggiata dagli eventi sismici del 2016. Soggetto attuatore dell’intervento è la Diocesi di Terni Narni Amelia che, in base all’ordinanza commissariale n. 32/2017, ha predisposto il progetto per consentire la riapertura al culto del tempio le cui origini sono documentate sin dal 1275.

I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse possono formulare osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, entro il termine di cui all’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 36/2017, dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’USR-Umbria della notizia dell’avvenuta indizione della Conferenza, in relazione alle quali la Conferenza è tenuta a pronunciarsi.

