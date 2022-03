Ricostruzione, in Umbria danni per 3,4 miliardi. Presentato 52% richieste contributo - Tuttoggi

A Norcia danni dal sisma agli edifici privati per 831 milioni di euro, a Spoleto per 338 milioni e Cascia 175 milioni. L'andamento della ricostruzione in Umbria

Le scosse di terremoto iniziate il 24 agosto 2016 in centro Italia hanno provocato danni in Umbria per circa 3,4 miliardi di euro. Di questi, 2,1 miliardi riguardano gli edifici privati (compresi quelli produttivi). Circa 1 miliardo di euro di danni, invece, è quello stimato sulla ricostruzione pubblica, mentre per i luoghi di culto il valore è di 235 milioni di euro.

Sono i dati aggiornati a fine dicembre 2021 elaborati dalla struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione. Ritenuti finalmente definitivi visto che a metà dicembre è scaduto il termine per la manifestazione di interesse a ricostruire, pena l’impossibilità di chiedere il contributo pubblico di ricostruzione. Emerge così che in Umbria è stato presentato il 51,8% delle richieste di contributo rispetto alle domande attese, che rappresentano il 39,2% della spesa complessiva prevista.

Al 31 dicembre 2021, all’ufficio speciale alla ricostruzione umbro erano state presentate 3.619 richieste di contributo per gli edifici privati, di cui 2.025 accolte (ben 922 nel solo 2021) ed altre 1.024 in istruttoria. Anche se già all’inizio del 2022 è stato fatto un ulteriore passo avanti, tuttavia ancora non quantificato. Dall’inizio della ricostruzione, sono stati aperti in Umbria 2.025 cantieri; 812, invece, gli edifici tornati ad essere agibili grazie ai lavori già conclusi.

In merito alle manifestazioni di volontà a ricostruire di chi non ha tuttavia ancora presentato richiesta di contributo, in Umbria ne sono pervenute 3.394 relative a 4.152 unità immobiliari. Di queste, circa il 40% è relativo solo al territorio comunale di Norcia (la stima del valore della ricostruzione è di 564 milioni di euro). Per tutte si parla di danni gravi (la cosiddetta ricostruzione pesante), con il 42% degli edifici che dovranno essere demoliti e ricostruiti ex novo.

Facendo una stima della situazione nell’area del cosiddetto cratere, Norcia risulta essere la quarta città più danneggiata, con danni per 831 milioni di euro circa. Prima di lei ci sono Amatrice (1,2 miliardi), Tolentino (950 milioni) e Camerino (896 milioni). L’altra città più danneggiata in Umbria è Spoleto (al 16esimo posto per valore economico del danno), con 338 milioni di euro circa di danni. Quindi Cascia: i danni ammontano a 175 milioni di euro circa.

(articolo in aggiornamento con i dati dei singoli comuni)