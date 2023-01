Ricostruzione, Guido Castelli commissario straordinario al posto di Legnini

La premier Giorgia Meloni ha firmato la nomina di Guido Castelli come nuovo commissario alla ricostruzione post sisma

I vari appelli arrivati da sindaci (di appena 3 giorni fa quella del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, come rappresentante Anci), ma anche da tecnici e perfino da vescovi, si sono rivelati vani: Giovanni Legnini non rimarrà commissario straordinario alla ricostruzione. Al suo posto la premier Giorgia Meloni ha nominato Guido Castelli. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere Adriatico, che spiega come la presidente del Consiglio abbia già firmato il decreto di nomina che dovrebbe essere esecutivo entro un paio di settimane.

Guido Castelli, eletto senatore nell’ottobre scorso con Fratelli d’Italia, conosce comunque bene i problemi che attanagliano la ricostruzione post sisma del 2016 in centro Italia. Fino al 2019 (e dunque nel periodo del terremoto e negli anni immediatamente successivi) è stato sindaco di Ascoli Piceno, mentre dal 2020 al 2022 come assessore regionale delle Marche, ha avuto la delega alla ricostruzione.