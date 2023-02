Ricostruzione, affidata la gara per due chiese della Valnerina

In partenza i lavori per due chiese, a Preci e Piedipaterno. Stanziato 1 milione per la chiesa di San Lorenzo a Borgo Cerreto

Lavori in arrivo per tre chiese terremotate della Valnerina: per due, in particolare, i lavori di ricostruzione partiranno a breve, essendo stata affidata la gara, mentre per un’altra sono stati stanziati i fondi dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli.

In particolare, quest’ultimo ha firmato in data 27 gennaio 2023 il decreto che concede all’Archidiocesi di Spoleto – Norcia, in qualità di soggetto attuatore, il contributo di 1 milione di euro per l’intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della chiesa di San Lorenzo a Borgo Cerreto di Cerreto di Spoleto. A breve verrà predisposta la gara per l’affidamento dei lavori. A renderlo noto è la stessa Diocesi.