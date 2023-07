Ricorsi per la Serie B, tutti contro il Perugia

Il direttore di Sportitalia Criscitiello: 18 club pronti al ricorso al Tar del Lazio a fianco del Lecco

Il Perugia gioca praticamente contro tutti i club la partita nei tribunali per la Serie B. Con 18 club che sarebbero pronti a presentare ricorsi al Tar del Lazio per “rimettere” il Lecco in B e ribaltare la decisione della giustizia sportiva che ha riconosciuto le ragioni della squadra di Santopadre.

A dare notizia della clamorosa azione, che si affianca a quella del Lecco Calcio, del Comune di Lecco e della Figc, è stato il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. Un lungo documento con il quale i 18 club sicuri di disputare la B nella prossima stagione si schierano dalla parte del Lecco. Che già gode delle simpatie della stampa nazionale, nonostante il riconoscimento della legittimità delle istanze del Perugia, rispetto alle regole vigenti.

I club di B non vogliono sorprese, né rispetto all’eventuale ampliamento delle formazioni ammesse al campionato (aspetto, questo, più volte ribadito dall’Assemblea), né rispetto ai tempi, che rischiano di slittare, vista la calendarizzazione dei gradi di giudizio della giustizia amministrativa.

Certo, se il ricorso fosse firmato da così tanti club di B, quella contro il Perugia sarebbe una mobilitazione senza precedenti