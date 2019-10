Regione, inizia la rivoluzione negli uffici

share

Macchina regionale, con la vittoria del centrodestra si cambia. Tra le priorità, la neo presidente Donatella Tesei aveva indicato anche la riorganizzazione della macchina, organizzativa, in vista dei numerosi pensionamenti annunciati. E allora ecco subito la proposta di Valerio Mancini, il più eletto nella lista della Lega e in predicato di affiancare Tesei in Giunta: via due super dirigenti per liberare risorse.

“L’imminente pensionamento di alcuni direttori generali della Giunta regionale – dichiara Mancini – potrebbe essere l’occasione per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa regionale e per risparmiare subito almeno 300mila euro da mettere a disposizione della comunità per la ricostruzione”.

“L’attuale configurazione organizzativa della Regione – ricorda – prevede cinque direzioni, con competenze estremamente eterogenee al proprio interno, che generano una certa confusione nelle filiere di attività. La nuova legislatura potrebbe iniziare subito con un’azione di razionalizzazione degli uffici regionali, come più volte richiesto dalla Corte dei Conti negli ultimi anni, prevedendo solo tre direzioni generali con competenze omogenee al proprio interno. A beneficiarne sarebbero l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e al contempo si potrebbero destinare gli stipendi di due direttori superflui per incentivare, anche se in piccola parte, la ricostruzione della Valnerina, ferita e ferma da ormai da tre anni. Naturalmente – chiarisce – i direttori dovranno essere individuati previo avviso pubblico al quale potranno partecipare il maggior numero di candidati possibile affinché la nuova Giunta possa nominare professionalità con elevate competenze e indipendenti dal sistema dei partiti”.

“Un provvedimento tanto semplice quanto efficace per mostrare subito un primo segnale di cambiamento”, chiosa Mancini.

share

Stampa