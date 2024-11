Regionali, sondaggi anche per i social: ecco chi è la regina

La campagna elettorale, si sa, è il regno dei sondaggi. Rilevazioni per sondare il consenso dei candidati, la fiducia ma anche il seguito sui social. Proprio questo è il frutto della rilevazione dell’agenzia nazionale Propaganda e di BiDimedia.

Proietti la più seguita

Realizzato con il metodo Cawi, il test evidenzia come il 68 per cento dei partecipanti si stia informando sui social per la campagna elettorale. La più seguita sui social è Stefania Proietti, seguita dal 52 per cento. Donatella Tesei è seguita dal 45 per cento degli intervistati. Segue Marco Rizzo (12 per cento), Giuseppe Tritto (4), Martina Leonardi (3), Elia Francesco Fiorini (2), Giuseppe Paolone (1), Moreno Pasquinelli (1), Fabrizio Pignalberi (1). Il campione di interviste è di 1000 su 1624 contatti totali.

Lo scettro dei candidati per Bori e Romizi

Quanto ai candidati, Tommaso Bori è il più seguito in assoluto, con il 35 per cento. Andrea Romizi segue, con il 28 per cento e comunque il più seguito di centrodestra. Terzo Enrico Melasecche con il 20 per cento. Appaiate al 14 per cento Simona Meloni e Paola Agabiti. 12 per cento per Gianfranco Mascia, 9 per Riccardo Corridore, 5 per Luca Simonetti, 4 per Francesco Filipponi e per Antonino Ruggiano. Per ciascuno di questi viene realizzato un focus.

I parametri dell’analisi

“Lo scopo dello studio – si legge – è analizzare la portata social dei candidati Presidenti alla Regione Umbria e di 10 candidati più virtuosi all’assemblea legislativa dei diversi partiti in corsa. Sono stati presi a riferimento le metriche pubbliche dei followers nei rispettivi profili, oltre all’analisi del tasso di interazione e delle visite al sito internet (se presente). Si è verificato inoltre se i candidati utilizzano inserzioni a pagamento per fini elettorali e se hanno acquistato followers (ques’ultima ipotesi esclusa per tutti i candidati). Sono stati usati gli strumenti di Meta, Google e i più moderni programmi di analisi social come Semrush . L’analisi è stata realizzata nel giorno: 30 Ottobre 2024″.