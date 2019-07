Regionali, in campo Ferrucci e Fora: ecco chi sono i 226 sottoscrittori

share

Luca Ferrucci e Andrea Fora presentano il Manifesto per un “Movimento delle idee e del fare”, con cui provano a sovvertire l’esito di elezioni regionali, quelle d’autunno, che appare scontato. Un documento presentato a due giorni dalla riunione di quel Pd con cui è ancora da definire il rapporto. E con il centrodestra che litiga sul candidato presidente, certo della vittoria.

Oltre duecento firme ( i sottoscrittori sono 226) di uomini e donne, lavoratori e studenti, pensionati, imprenditori, presidenti di associazioni di volontariato e promozione sociale, associazioni studentesche e culturali, professionisti, insegnanti, docenti universitari da tutta l’Umbria, uniti dalla richiesta di cambiamento, rivolto all’intera comunità e, con forza, alla classe dirigente di questi anni, non sempre all’altezza del compito assegnato, distante dai bisogni e dai desideri delle persone. Oltre duecento firme per sostenere i contenuti di una lettera appello oggi inviata a tutte le forze politiche e sociali della regione, redatta e sottoscritta per chiedere discontinuità alla politica, con l’intenzione di proporsi come forza civica in vista delle prossime elezioni regionali.

Oltre duecento firme per unire il meglio delle forze cattoliche, laiche, ambientaliste e riformiste di questa regione, attivando un percorso politico partecipato ed inclusivo, con programmi forti e discontinui – nati dalla partecipazione di tutte le persone – sui temi del lavoro, dei giovani, dell’impresa, dell’ambiente, della cultura e delle infrastrutture.

Affermano i firmatari di “voler riprendere a sognare, a pensare che la nostra Regione possa ripartire con le migliori energie dei tanti cittadini onesti, competenti e capaci di ascoltare la gente, che non fanno della politica un mestiere, ma valorizzano i loro mestieri per fare politica”.

“Siamo preoccupati – affermano – degli effetti negativi di un’economia regionale che, da troppo tempo, non produce sufficiente ricchezza e, quindi, non genera virtuosi processi di ridistribuzione, diminuendo fortemente opportunità e prospettive. Esprimiamo malessere perché dopo il sisma ancora non si intravede una ricostruzione urbanistica e sociale”. E soprattutto si dichiarano “preoccupati poiché i fatti collegati alle recenti vicende politico-giudiziarie comunque evidenziano meccanismi opachi e clientelari nelle logiche di di reclutamento e di carriera in parti importanti della pubblica amministrazione”. “Anche noi – affermano a questo proposito – siamo stanchi del clientelismo, delle carriere fondate sulle conoscenze, di una pubblica amministrazione autoreferenziale. Ma l’Umbria che vogliamo è fatta di uguaglianza dei diritti, di sviluppo sostenibile, di partecipazione e non di uomini soli al comando che sbandierano slogan. L’Umbria che vogliamo è fatta di imprese e lavoratori che innovano e producono occupazione dignitosa, di uomini, donne e giovani con opportunità di lavoro stabili, che devo essere supportati nel creare il loro futuro”.

E ancora: “La sicurezza e la legalità non sono valori di parte. Tutte le forze politiche dovrebbero investirci. Ma noi non possiamo ignorare le nuove e le vecchie diseguaglianze, il mancato lavoro, i mancati redditi, la chiusura delle imprese, la migrazione di giovani qualificati o famiglie lasciate sole a gestire il problema della malattia di genitori o i di figli disabili. Abbiamo idee per la nostra Regione, che possiede un patrimonio artistico, culturale e religioso di valore ineguagliabile, scarsamente valorizzato, che deve diventare il driver di sviluppo centrale su cui lanciare un grande programma internazionale che attragga risorse economiche e riporti l’Umbria al centro dei flussi turistici mondiali”.

I firmatari chiudono affermando di essere “persone con esperienza nei vari settori economici e sociali della nostra regione che non hanno mai fatto politica ma oggi più che mai sentiamo il bisogno di metterci la faccia per costruire un’alternativa che metta al centro le persone, la tutela dell’ambiente e dei diritti, la centralità del lavoro. Ecco perché miriamo a realizzare liste civiche forti, composte da persone credibili e competenti”.

I sottoscrittori

Dall’Azione Cattolica all’Omphalos all’Arci, dallo studente al professore universitario, dal medico all’infermiere, dall’imprenditore al dipendente al pensionato. Ecco chi sono i sottoscrittori del documento:

ALUNNI GABRIELE, ARTIGIANO – CORCIANO

ALUNNO ROSSETTI FILIPPO, DIRETTIVO ANPI SEZIONE STUDENTESCA – PERUGIA

AMBROSI ORFEO, DIRIGENTE – PERUGIA

ANGELI DANIELA, INFERMIERA – TERNI

ANGELINI STEFANO, DIPENDENTE P.A.

ANTONUCCIO TITO, LIBERO PROFESSIONISTA – PIERANTONIO

ARNONE CARLA, IMPRENDITRICE – PERUGIA

ARTEGIANI GIOVANNA, PENSIONATA – PERUGIA

AVENIA NICOLA, MEDICO – PERUGIA

BAGIANTI ANTONIO, AVVOCATO – PERUGIA

BALDASSARRI FLAVIA, DOCENTE UNIVERSITA’ PER STRANIERI – PERUGIA

BAMBAGIONI MARCELLO, LIBERO PROFESSIONISTA

BARTOCCI LANFRANCO, INGEGNERE

BASURTO CARLO, MEDICO – PERUGIA

BELARDI PAOLO, PROFESSORE UNIVERSITARIO – PERUGIA

BENELLI MASSIMILIANO, EX DIRIGENTE COMMISSIONE EUROPEA

BERTONI JEAN LUC, EDITORE E GIORNALISTA

BETORI WALTER, PROFESSIONISTA UNIVERSITARIO IN PENSIONE

BIAGIOTTI CHIARA, IMPRENDITRICE SOCIALE – GUBBIO

BIANCHI DANIELE, ARTISTA – PERUGIA

BIANCIFIORI ANNAMARIA, DIPENDENTE AZIENDA OSPEDALIERA – PERUGIA

BICCINI GABRIELE, PRES. GENERAZIONI LEGACOOP – COORD. AGESCI

BIFOLCHI MARCO, LIBERO PROFESSIONISTA

BIRCOLOTTI FRANCESCO, GIORNALISTA – PERUGIA

BLASI BEBA, ESPERTA POLITICHE SOCIALI – GUBBIO

BON VALVASSINA MARINA, FUNZIONARIO MIBAC

BON VALVASSINA CATERINA, PRESIDENTE FONDAZIONE MARINI CLARELLI SANTI, GIA’ DIRETTORE GENERALE MIBAC

BONCIO GIACOMO, INGEGNERE – PERUGIA

BONGIO LAURA, OPERATORE SOCIO SANITARIO – TERNI

BONONI ALEPH, ESECUTIVO SINISTRA UNIVERSITARIA UDU PERUGIA

BORIA FRANCESCO, PROFESSORE MATEMATICA – TERNI

BOVI MICHELA, COORDINATRICE WELFARE – NORCIA

BRACCIANTINI GIULIO, ARTIGIANO – ORVIETO

BRIZI DANIELE, IMPRENDITORE – SANSEPOLCRO

BRIZIOLI FRANCESCO, DOTTORANDO – PERUGIA

BROZZI MATTIA, STUDENTE – PERUGIA

BROZZI ALICE, COMMESSA – PERUGIA

BRUGIOTTI GIUSEPPINO, IMPRENDITORE

BRUGIOTTI GIULIA, STUDENTE

BUCAIONI STEFANO, PRESIDENTE OMPHALOS LGBTI

BUONINCONTRI TOMMASO, COMMERCIALISTA – PERUGIA

BUZZICOTTI MICHELE, FISICO RICERCATORE RTDA UNIVERSITA’ TOR VERGATA ROMA – ATTIGLIANO, TERNI

CAPUTO ANNAMARIA, DIPENDENTE P.A.

CARDARELLI AUGUSTA, PENSIONATA

CARDINALI WALTER, IMPIEGATO – PERUGIA

CARGNELUTTI MICHAEL, DIRETTIVO ANPI SEZIONE STUDENTESCA

CARLETTI DANIELA, IMPRENDITRICE – ORVIETO

CARLETTI DIEGO, IMPRENDITORE SOCIALE -TODI

CARLONI MASSIMO, COMMERCIALISTA – PERUGIA

CAROCCI COSTANZA, IMPRENDITRICE SOCIALE – SCHEGGINO

CARPITA TIMOTEO, DIRETTORE AMMINISTRATIVO – ASSISI

CARRESE GIORGIO, DIRETTIVO ANPI SEZIONE STUDENTESCA – PERUGIA

CASAVECCHIA MIRCO, RESPONSABILE LOGISTICA – PERUGIA

CASTAGNI STEFANO, VOLONTARIO – TERNI

CASTELLETTI JACOPO, SEGRETARIO PORCO ROSSO CIRCOLO ARCI

CECCARELLI LORENA, IMPIEGATA – BASTIA

CECCARINI WALTER, MARSCIANO

CECCHINI CLAUDIO VINICIO, RESTAURATORE – GUBBIO

CENCI FEDERICO, AMMINISTRATORE LUSIOS SRL – PERUGIA

CERNICCHI ANDREA, IMPIEGATO – PERUGIA

CHIAPPARINO LUIGI LEONE, CONSIGLIERE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CICOGNA GIANNI, PRESIDENTE SMARTPEG – PERUGIA

CICOLETTI GIANCARLA, SOCIOLOGA

CILENTI MICHELINA, PERUGIA

CIMARELLI ALBERTO, IMPRENDITORE SETTORE FOOD – SCHEGGINO

CIMAROLI LUCA, GEOLOGO – PERUGIA

CIUCCI WALTER, IMPRENDITORE – TODI

CIUFFINI FABIO MARIA, PERUGIA

COLI AUGUSTO, PRESIDENTE FONDAZIONE COMPIGNANO

COSTANZI MANFREDA, OPERATORE SOCIO SANITARIO – SAN VENANZO

COVARELLI SERENA, COOPERATRICE SOCIALE – ASSISI

CRAVERO MATIAS, COORDINATORE REGIONALE ALTRASCUOLA – RETE DEGLI STUDENTI MEDI UMBRIA

CUNDARI LAURA, IMPRENDITRICE NEL SETTORE FOOD – TERNI

D’AMATO ROBERTO, AGRONOMO TECNICO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA – ISTITUTO DI CHIMICA AGRARIA

DAL PINTO MAURIZIO, AZIENDA OSPEDALIERA – PERUGIA

DALLA CHIESA MARCO, DIRIGENTE TLM COSTRUZIONI SRL – PERUGIA

DE FELICE ROSANGELA, PERUGIA

DE MARINIS FILIPPO, DIPENDENTE – PERUGIA

DE MATTEO RITA, IMPRENDITRICE SOCIALE – SAN VENANZO

DE MATTEO ANNA, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE COMUNITA’ NAZARETH – TERNI

DELL’ORSO LEONARDO, PENSIONATO – PERUGIA

DI MARIA RITA, PERUGIA

DI SOMMA CARLO, IMPRENDITORE SOCIALE

DORILLI DANIELE, PERUGIA

EREMIA ALIDA, DIRETTIVO ANPI SEZIONE STUDENTESCA

ERMENEGILDI ZURLO LORENZO, SEGRETARIO OMPHALOS LGBTI

ERRIGO ROCCO, PERUGIA

FABBRETTI GIANNI, ARCHITETTO

FAINA GIANFRANCO, DIRIGENTE INDUSTRIALE IN PENSIONE

FAINA FEDERICO, STUDENTE LAVORATORE

FALOMI CRISTINA, IMPRENDITRICE SOCIALE

FARNESI LUIGIA, ASSOCIAZIONE VONTARIATO COMUNITA’ NAZARETH – SAN VENANZO

FERRUCCI LUCA, PROFESSORE ORDINARIO ECONOMIA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

FIORENZI MARCO, MEDICO ANESTESISTA – MAGIONE

FLORIDI RITA, INSEGNANTE

FORA ANDREA, IMPRENDITORE SOCIALE

FRANCESCAGLIA FRANCESCO, DIPENDENTE PUBBLICO

GALEATI BRUNO, LIBERO CITTADINO – PERUGIA

GALLI PATRIZIA, AMMINISTRATIVA – NORCIA

GARAGLIA MASSIMO, IMPRENDITORE ARTIGIANO – PERUGIA

GENNARI LORENZO, COORDINATORE SINISTRA UNIVERSITARIA UDU PERUGIA

GIGLIOTTI MARINA, RICERCATRICE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

LEONARDI ROBERTO, SEGRETARIO GENERALE FONDAZIONE FITS – GRUPPO INTESA SAN PAOLO

LUDWIG – SCHBEL KARL, ASSOCIAZIONE EUROPEA ALLEANZA PER IL CLIMA

LUPINI LUCIO, IMPRENDITORE – GUBBIO

MALLINI MAURO, IMPRENDITORE AUTONOMO – PERUGIA

MARANESI MARGHERITA, DOCENTE UNIVERSITA’ PER STRANIERI – PERUGIA

MARANZANO ERNESTO, MEDICO – TERNI

MARCHESI ALESSANDRO, STUDENTE IN MEDICINA

MARCHESINI CHIARA, EDUCATRICE D’INFANZIA

MARCHESINI LAURA, DIRIGENTE MEDICO SPECIALISTA ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

MARIOTTINI FABIO, DIRIGENTE ARPA PERUGIA

MAROTTA MASSIMO, DIRIGENTE INDUSTRIALE

MASELLI GIOVANNI, MEDICO – PERUGIA

MASTROFORTI CLAUDIA, RESP. AMMINISTRATIVO ARCI PERUGIA

MECUCCI GABRIELLA, GIORNALISTA – PERUGIA

MENCARELLI GIULIANO, ARTIGIANO – PANICALE

MENCARONI LUCA, GEOLOGO

MENCARONI MICHELE, DIPENDENTE – PERUGIA

MENCARONI DIEGO, IMPIEGATO – PERUGIA

MENICHELLI MARCO, CHIMICO FARMACEUTICO – TERNI

MENICHETTI ENRICO, AVVOCATO

MENICHETTI PAOLO, AVVOCATO

METELLI MARCO, DIPENDENTE – PERUGIA

MINNI SELENE, STUDENTESSSA IN SOCIOLOGIA – FOLIGNO

MIPATRINI ANDREA, INFERMIERE – PERUGIA

MISCETTI MARIA TERESA, OPERATORE SOCIO SANITARIO – TERNI

MISCIGLIA MARCO, ARTIGIANO – PANICALE

MONTANARI MATTEO, IMPRENDITORE SOCIALE

MORTARO ERNESTA, OPERATORE SOCIO SANITARIO – FABRO

MUSCARA’ MARIA TERESA, ESECUTIVO SINISTRA UNIVERSITARIA UDU PERUGIA

NADOTTI LORIS MARIA, PROFESSORE UNIVERSITARIO

NAPOLI GIANFRANCO, DIPENDENTE P.A.

NATICCHI MARIO, PENSIONATO – GUBBIO

NOTARI UBALDO, IMPRENDITORE

OLIVIERI ENRICA, COORDINATRICE WELFARE – NORCIA

PALAZZETTI ROBERTO, IMPRENDITORE

PAOLETTI DANIELE, ESPERTO IN COMUNICAZIONE – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE IL PONTE D’INCONTRO – PERUGIA

PAPPAFAVA GIUSEPPE, PENSIONATO – GUBBIO

PASQUINO FRANCESCA, AVVOCATO PERUGIA

PECCIA ALBA, COMMERCIALISTA – PERUGIA

PECCINI OSVALDO, PERSIDENTE FEDERMANAGER

PESARESI LORENA, FUNZIONARIO DIRETTIVO P.A.

PESCATORI ALVARO, IMPRENDITORE IMMOBILIARISTA – MARSCIANO

PHELLAS FEDERICO, STUDENTE UNIVERSITARIO

PHELLAS MARIA IRENE, STUDENTESSA IN SOCIOLOGIA

PINTORI ROBERTA, IMPRENDITRICE SOCIALE – SAN VENANZO

PIPITONE LUCA, DOCENTE – PERUGIA

PISPOLA MAURO, EX DIRIGENTE BANCARIO

POLLEGGIONI MANUELA, OPERATORE WELFARE – SAN VENANZO

POLTICCHIA ANNALITA, INSEGNANTE – PERUGIA

POPOLI AMALIA, OPERATRICE CULTURALE – PERUGIA

PROIETTI MARIA GRAZIA, COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO – TERNI

PROVENZANI ROBERTO, PERUGIA

PULCI ANTONELLA, COMMERCIALISTA

RAGNACCI FRANCESCA, LAUREATA IN LETTERE ED EDUCATRICE

RANFA EUGENIO, COORDINATORE PROVINCIALE ALTRASCUOLA – RETE DEGLI STUDENTI MEDI PERUGIA

RAVANELLI ROLANDO, PENSIONATO

RAVANELLI CATIA, RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

RAVERAIRA MARGHERITA, COSTITUZIONALISTA

RICCINI RICCI ALESSANDRO, INNOVATORE SOCIALE – DIRETTORE CALCIO CITY

RICCINI RICCI PAOLO, PRESIDENTE ASS. LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA

RICIOPPO LUGI, ESECUTIVO SINISTRA UNIVERSITARIA UDU PERUGIA

RIPA DI MEANA SAVERIO, DIRIGENTE INDUSTRIALE IN PENSIONE

RIZZICONI RENZO, DOCENTE UNIVERSITARIO

ROMUALDI LEDA, ASSOCIAZIONE “SAN PATRIZIO” – SAN VENANZO

RONDONI SILVIA, RESPONSABILE SOCIALE ARCI PERUGIA

ROSSI DANIELE, EDUCATORE ANSPI

ROSSI GIUSEPPA, COORDINATRICE WELFARE – TERNI

ROSSI DANTE ANDREA, DIPENDENTE P.A.

ROTINI LIVIO, MANAGER INDUSTRIALE

ROYCH MARIO, GIORNALISTA – PERUGIA

RRAPAJ MASIMILJANO, PRESIDENTE PORCO ROSSO CIRCOLO ARCI

SALUSTRI RENZO, GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA

SALVANTI DANIELE, ESECUTIVO SINISTRA UNIVERSITARIA UDU PERUGIA

SALVI KETI, OPERATORE SOCIALE – NORCIA

SANESI RITA, OPERATORE SOCIALE – FABRO

SANTANTONIO SILVANA, PENSIONATA

SANTEUSANIO FAUSTO, PROFESSORE UNIVERSITARIO IN PENSIONE – FACOLTA’ DI MEDICINA

SANTINI SERGIO, PENSIONATO

SCACCIATELLI NOEMI, RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE ARCI PERUGIA

SCOCCHETTI ENRICO, COORDINATORE WELFARE – SPOLETO

SCOLA MARINA, PERUGIA

SEGOLONI MARCO, RESPONSABILE COMMERCIALE CIRFOOD SRL

SENSI NICOLETTA, PEDAGOGISTA – GUBBIO

SENSI PAOLA, IMPRENDITRICE SOCIALE – PERUGIA

SIENA SIMONETTA, DIPENDENTE – PERUGIA

SILVESTRI MAURIZIO, DIRIGENTE MEDICO – SPOLETO

SIMONACCI LEONARDO, PRESIDENTE ANPI SEZIONE STUDENTESCA

SPERA COSTANZA, NEOLAUREATA

SPILLUCCI LORENZO, STUDENTE IN SOCIOLOGIA – FOLIGNO

STAFFA MAURIZIO, COMMERCIALISTA

STRINO ENRICO, DIRIGENTE AZIENDALE IN PENSIONE

TABARRINI LUCIO, COMMERCIANTE

TAMBURELLI LUCA, AVVOCATO – PERUGIA

TARANTINO MAURIZIO, BIBLIOTECARIO, DIRIGENTE PUBBLICO

TASSONE MARIA, PENSIONATA

TENCA PRIMO, ARTIGIANO – PERUGIA

TENTONI VLADIMIRO, DIRIGENTE SOCIALE

TESORO SIMONETTA, DIRIGENTE MEDICO SS AREA MATERNO INFANTILE S. MARIA DELLA MISERICORDIA SPECIALISTA RIANIMAZIONE

TEZA LAURA, STORICA DELL’ARTE – PERUGIA

TIBERI SABATINO, IMPRENDITORE – PERUGIA

TIBERI GIANLUIGI, FONDATORE START UP TECNOLOGICA UBT SRL

TIENDURI LAURETTA, PERUGIA

TIEZZI ALBERTO, STUDENTE

TINI SIMONETTA, PERUGIA

TINTORI ELEONORA, TIROCINANTE – SAN VENANZO

TITOLI GIULIA, COORDINATRICE E RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE RETE DEGLI STUDENTI MEDI

TOMASSI GIANLUCA, PRESIDENTE AZIONE CATTOLICA TODI

TOMASSINI MAURO, IMPRENDITORE AGRICOLO – ASSISI

TOMASSONI MARISA, INSEGNANTE

TROMBETTONI LUANA, OPERATORE SOCIO SANITARIO – TERNI

TROPEOLI GIORGIO, COORDINATORE PROVINCIALE RETE DEGLI STUDENTI MEDI TERNI

TRUFFARELLI RICCARDO, LIBERO PROFESSIONISTA

TULLIO ANTONIO, PROFESSORE UNIVERSITARIO FACOLTA’ DI MEDICINA

TUTELLO SONIA, PERUGIA

VALENTINI ESTER, INFERMIERA – SAN VENANZO

VENTI ANTONIO, ARTISTA – PERUGIA

VESCOVI RICCARDO, FISIOTERAPISTA – PERUGIA

VESCOVI RICCARDO, PRESIDENTE “CACCIATORI DOMANI”

ZUGARINI PAOLO, ARTIGIANO – PANICALE

GIAMPIER BUSO, IMPIEGATO – PANICALE

ALESSANDRA GENTILI, LIBERA PROFESSIONISTA – PANICALE

CATIA COPPETTI, IMPRENDITRICE AGRICOLA – PANICALE

GRAZIELLA BIELLI, PENSIONATA – PANICALE

PER UN “MOVIMENTO DELLE IDEE E DEL FARE”: LA LETTERA APERTA

Abbiamo a cuore il bene comune e siamo consapevoli che il momento storico che ci troviamo a vivere impone scelte nette e ben definite. L’impegno per la comunità, oggi più che mai, risulta essere fondamentale per il benessere delle persone che ne fanno parte.

Negli ultimi anni risentiamo degli effetti negativi di un’economia regionale che, da troppo tempo, non produce sufficiente ricchezza e, quindi, non genera virtuosi processi di ridistribuzione, diminuendo fortemente opportunità e prospettive. Manca una visione lunga, un progetto di sviluppo complesso, un’idea di futuro. Esprimiamo malessere perché dopo il sisma ancora non si intravede una ricostruzione urbanistica, sociale, ambientale, infrastrutturale ed economica. Siamo preoccupati poiché i fatti collegati alle recenti vicende politico-giudiziarie evidenziano, comunque, meccanismi opachi e clientelari nelle logiche di reclutamento e di carriera, in parti importanti della pubblica amministrazione.

NOI VOGLIAMO

· che l’Umbria cambi, senza lacerare e distruggere ciò che di buono abbiamo. Un cambiamento che sostenga la solidarietà e non l’egoismo e la solitudine; che costruisca un nuovo modello di convivenza fondato su doveri e diritti di ognuno; che esalti i diritti e non i privilegi; che dia attenzione ai meriti e ai bisogni individuali; che dia spazio ai talenti e ai migliori e non a chi ha patrimoni e “conoscenze”; che dia priorità alla produzione di ricchezza economica, compatibile con la sostenibilità ambientale, per poter generare virtuosi percorsi di ridistribuzione, dagli imprenditori sino ai lavoratori, senza scivolare in facili scorciatoie fondate sul parassitismo, sulla rabbia sociale, sulla violenza verbale e fisica contro gli “altri”, sul conflitto tra generazioni o tra persone.

· che l’Umbria torni ad essere protagonista su scala nazionale, come lo è stata in alcuni momenti della sua storia, con l’ambizione di aprirsi alle migliori innovazioni europee e internazionali, rendendo noi cittadini orgogliosi delle nostre terre e delle nostre origini.

· Che l’Umbria realizzi un serio progetto di sviluppo economico e industriale, per garantire ricchezza e coesione sociale.

L’UMBRIA CHE VOGLIAMO E’ FATTA DA:

1. Imprese e Lavoratori. Le imprese che innovano e si internazionalizzano, che producono ricchezza che diviene fatturato, investimenti, ma anche profitti, salari e occupazione dignitosa. Dobbiamo valorizzare la creatività e l’operosità di lavoratori e lavoratrici, scommettere sulla formazione e sulla conoscenza, promuovere relazioni industriali che vedano protagoniste tutte le risorse umane di cui la nostra terra è ricca. Dobbiamo valorizzare le migliori eccellenze imprenditoriali per sostenerle e favorire scelte di integrazione, di consolidamento, di messa in rete delle tante piccole e medie imprese che ogni giorno faticano a svilupparsi.

2. Giovani e donne. Dobbiamo supportare i tanti talenti che sono pronti a tornare dall’estero, al pari di quelli che sono rimasti, nonostante tutto. Abbiamo bisogno di guardare all’Europa e di favorire esperienze di studio e professionali presso altri paesi, fortemente orientati nell’offrire lavoro ai nostri figli anche, e soprattutto, nelle nostre terre. Vogliamo agire affinchè i lavori precari possano progressivamente trasformarsi in forme durature di rapporto, per creare nuova occupazione. Intendiamo agire con finanza dedicata per accompagnare start up e coltivare le migliori idee d’impresa. Dobbiamo tutelare il Diritto allo Studio, sostenendo i giovani nel momento della formazione personale e professionale. Vogliamo che le competenze delle donne si sprigionino nei luoghi di lavoro, nel mondo associativo, politico, anche ai livelli più alti. La lotta ad ogni forma di discriminazione deve diventare la norma in tutti i settori del mondo del lavoro, sia pubblico sia privato.

3. Innovazione nella cultura, turismo, agricoltura, politiche ambientali. Abbiamo un patrimonio storico artistico, culturale e spirituale di livello assoluto, non adeguatamente valorizzato, che deve diventare driver di sviluppo su cui lanciare un grande programma internazionale che attragga risorse economiche e riporti l’Umbria al centro dei flussi turistici mondiali. Abbiamo una grande tradizione nella produzione agroalimentare, settore in cui dobbiamo saper coniugare produttività con valorizzazione delle produzioni e dei paesaggi tipici favorendo il rinnovamento generazionale.

4. Il no profit, senza il quale le espressioni “costruttori di relazioni sociali, di comunità, di reti di protezione sociale” divengono parole senza senso e senza significato. Il no profit deve diventare protagonista nella società civile e propulsore di nuovi progetti e servizi, coniugando il meglio del volontariato e della sussidiarietà per stare sempre più vicino agli ultimi, promuovendo quelle condizioni materiali e culturali che possano consentire ai nostri giovani di costruire serenamente famiglie.

5. Una pubblica amministrazione, fatta di luoghi di ascolto e di proposta, di sburocratizzazione, di trasparenza decisionale e di riqualificazione del personale. Una pubblica amministrazione fatta di qualità, di efficienza, di riduzione degli sprechi e di concorsi dove vincono i migliori.

NOI NON VOGLIAMO

· dimenticare il lavoro e la sofferenza dei nostri genitori e dei nostri nonni che, con le loro idee, i loro valori e le loro mani, hanno costruito una comunità umbra coesa, inclusiva e tollerante, che ha nel suo sangue la cultura del non violenza di Capitini e la centralità della persona e della giustizia sociale di San Francesco.

· ignorare le nuove e le vecchie diseguaglianze, il mancato lavoro, i mancati redditi, la chiusura delle imprese, la migrazione di giovani qualificati

· accettare il degrado dell’ambiente urbano in cui viviamo, le nuove paure e insicurezze che micro-criminalità e parassitismo sociale alimentano.

· un modello economico che alimenti il danno ambientale; è nostra intenzione osteggiare le imprese che inquinano, che non investono sulla sicurezza dei lavoratori.

· una società che non sappia pensare al suo domani e ignora dunque l’istruzione, il vero mezzo di costruzione di un futuro migliore. Non è possibile crescere se non garantiamo questo diritto a tutti i giovani del nostro territorio.

· una pubblica amministrazione autoreferenziale, chiusa nel palazzo, troppo impegnata a replicare processi ormai inutili e centrata in logiche dirigistiche e burocratiche, dove i dipendenti, che vedono a volte frustrate competenze e talenti, si riducono a gestire il loro lavoro e non i problemi e le preoccupazioni dei cittadini.

· una sanità che faccia perno su dirigenze e primariati, senza conservare il volto umano delle migliaia di medici e infermieri che quotidianamente incontrano la sofferenza e si prodigano per la guarigione dei loro pazienti.

· una società di anziani soli, minori a rischio, disabili, anziani non autosufficienti costretti a vivere nelle città o in paesi spopolati, “abbandonati” a sé stessi.

· famiglie in difficoltà e non sostenute nel gestire il problema delle malattie dei genitori, di figli disabili, delle persone fragili

· una classe politica dirigente ormai logora e ripiegata su sé stessa, incapace di dialogare con la gente che faccia della politica un mestiere. Non possiamo permetterci che sempre i soliti occupino le istituzioni.

Non vogliamo pensare domani a queste cose. Vogliamo pensarci adesso. L’obiettivo che ci proponiamo è quello di partecipare in modo attivo all’offerta di proposte e idee capaci di mobilitare cittadini, per contribuire a dare risposte serie e concrete ai loro problemi. Vogliamo partecipazione e democrazia che mobilitino e rendano protagonisti nuovi soggetti provenienti dal mondo della società civile, non dirette dalla politica ma protagonisti di un nuovo rinascimento regionale, in grado di animare una rete sociale attiva e partecipata, aperta e trasparente, senza autoreferenzialità e protagonismi individuali.

Noi vogliamo donne e uomini impegnati non solo a produrre idee e proposte, ma che acquisiscano la cultura del fare e del realizzare, che vengano da esperienze di lavoro e professionali nelle quali abbiano maturato valori concreti e capacità riconosciute.

Vogliamo riprendere a sognare, a pensare che la nostra Regione possa ripartire con le migliori energie dei tanti cittadini onesti, competenti e capaci di ascoltare la gente, che vivano la politica come servizio, valorizzando i propri saperi per l’interesse comune.

