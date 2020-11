"Reagire", il messaggio del Risto Bar Sorriso che diventa negozio per il quartiere a Terni - Tuttoggi

Pane caldo, porchetta fatta in casa, latte, burro, selezione di salumi, tutto pronto per l’asporto o consegnato a domicilio senza costi aggiuntivi

In un periodo storico così difficile e incerto come quello attuale, in cui l’emergenza sanitaria diventa sempre più grave e le limitazioni volte a contenerla sempre più stringenti, moltissimi commercianti (una delle categorie più colpite dai decreti ministeriali) stanno cercando nuovi modi per portare avanti le proprie attività nel pieno rispetto delle regole e mettendosi a disposizione della comunità.

È il caso, per esempio, del Risto Bar Sorriso e della sua proprietaria Patrizia Copparoni che senza perdersi d’animo e con grande passione ha dato nuova vita al suo locale, offrendo non solo cappuccini, caffè e cornetti caldo, ma ampliando l’offerta a livello gastronomico come lei stessa racconta:

“Non sappiamo stare fermi, ma sappiamo come renderci utili in un momento come questo, o almeno ci proviamo. Reagire in un momento come quello che stiamo vivendo è di vitale importanza, abbiamo perciò deciso di trasformarci in tutto quello che può aiutare le persone e limitarne gli spostamenti.

Pane caldo, porchetta fatta in casa, latte, burro, selezione di salumi, tutto pronto per l’asporto o consegnato a domicilio senza costi aggiuntivi. Queste sono solo alcune delle novità che vedranno il Risto Bar Sorriso trasformato nel piccolo “negozio di quartiere”.

L’idea è quella di non arrendersi e portare sostegno alla comunità, perché in fondo “The show must go on!”

Il Bar Sorriso si trova a Terni in Viale dello Stadio 31/33, e potete contattarlo ai seguenti numeri: 0744-423252 e 347-1071963.

Articolo di Alessia Marchetti