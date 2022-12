Rapina in casa all’ora di cena, coppia picchiata: caccia ai malviventi

Rapina nell'abitazione di un'anziana coppia poco prima dell'ora di cena, giovedì: i due finiti in ospedale, indaga la polizia

Rapina nell’abitazione di una coppia nella serata di giovedì a Terni, poco prima dell’ora di cena. Marito e moglie sono stati picchiati e derubati da due uomini con il volto coperto da un passamontagna. L’assalto è avvenuto in via delle Cinque Strade, in una casa isolata, dove vivono due ultrasettantenni, intorno alle 19.

I due rapinatori si sono introdotti nell’abitazione della coppia con il viso travisato ed hanno minacciato marito e moglie, picchiando l’uomo e spintonando la donna, facendola cadere a terra. Dopo essersi fatti aprire la cassaforte, hanno portato via il poco denaro contenuto all’interno, quindi si sono dati alla fuga, forse con l’ausilio di un complice all’esterno.