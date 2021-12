Rapina in banca: dipendenti fermati e ingente bottino

Il colpo nella filiale Banco Desio di Santa Maria degli Angeli | Indagano i carabinieri, visionate le immagini delle telecamere

Rapina in banca a Santa Maria degli Angeli. I rapinatori sono entrati nella filiale di Banco Desio e, minacciandoli (sembra con un’arma da taglio, forse un punteruolo), hanno immobilizzato i dipendenti. Sono quindi riusciti a fuggire con un bottino che sembra sia ingente (si parla di 100 mila euro, ma l’entità è da accertare).

Sul colpo stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Santa Maria degli Angeli; militari in entrambi i casi dipendenti dalla compagnia di Assisi, guidata dal capitano Vittorio Jervolino.

Secondo le prime informazioni, ad entrare nella banca, in prossimità dell’orario di chiusura, sono stati due rapinatori, mentre all’interno si trovavano tre dipendenti e nessun cliente. Dopo aver immobilizzato i dipendenti, i ladri – che avevano il volto parzialmente coperto dalla visiera di un cappellino da baseball – hanno asportato il denaro dagli sportelli della banca e dalla cassa del bancomat. Ingente il bottino, come detto circa 100.000 euro. Visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza della stessa banca ed altre lungo la possibile via di fuga.