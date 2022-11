Rapina, crea il panico alla stazione ferroviaria: arrestato 22enne

Ponte S. Giovanni, armato di coltello picchia prima un anziano e poi un giovane, cercando di prendergli il cellulare | Preso dai carabinieri

Arrestato un 22enne che ha creato il panico alla stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni. “Un uomo fuori dalla stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni, mi ha colpito senza motivo con calci e pugni e poi è scappato”, “correte, un uomo sta picchiando un ragazzo che è a terra!” le due telefonate che nel tardo pomeriggio di venerdì sono arrivate alla Centrale Operativa dei carabinieri di Perugia.

Pochi dati, un uomo, alto, con due valige, forse armato con un coltello, che aggredisce le persone che incontra per strada. In pochi minuti diverse pattuglie della Compagnia di Perugia unitamente ad una squadra delle API, Aliquota di Primo Intervento, sono intervenute a Ponte San Giovanni e dopo circa due ore sono riusciti ad individuare l’aggressore presso la sua abitazione. Il ragazzo, classe 2000, italiano di seconda generazione, già noto alle Forze dell’Ordine, anche per condotte simili, non ha opposto resistenza e ha fatto rinvenire anche il coltello che effettivamente aveva utilizzato in una delle aggressioni.