Rapina ai danni di un’anziana: 22enne arrestato

Fondamentale l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza per individuare il responsabile

Aveva rapinato un’anziana, avvicinata e alla quale un giovane aveva strappato la borsetta, facendola cadere in terra. Per questo gli agenti della Polizia di Foligno hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal Gip presso il Tribunale di Spoleto, per l’applicazione degli arresti domiciliari.

La donna vittima dell’episodio ha subito la sottrazione della borsa contenente circa 300 euro in contanti ed ha riportato una frattura guaribile in 40 giorni. La gravità dell’episodio ha indotto gli investigatori del Commissariato ad effettuare, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, rapidi e capillari accertamenti.