Raoul Bova al posto di Terence Hill in Don Matteo. Cast presto a Spoleto

L'annuncio di TvBlog: Raoul Bova nuovo protagonista di Don Matteo, l'ingresso durante la tredicesima stagione. Attori in arrivo a Spoleto

Raoul Bova al posto di Terence Hill nella fiction più longeva d’Italia: Don Matteo. L’annuncio è stato fatto dal sito specializzato TvBlog a pochi giorni dell’inizio delle riprese della tredicesima stagione a Spoleto.

Nel corso di Don Matteo 13, dunque, entrerà in scena un nuovo protagonista nella fiction targata Lux Vide: Raoul Bova.

Ingresso di Raoul Bova in Don Matteo nella quarta puntata?

Top secret ovviamente la trama e in quale modo il prete in bicicletta interpretato da Terence Hill uscirà di scena per essere sostituito da un nuovo sacerdote. Secondo TvBlog, l’ingresso di Raoul Bova avverrà nella quarta puntata della tredicesima stagione e la fiction non cambierà nome. Che anche il nuovo prete si chiami Matteo?

In realtà già nelle ultime stagioni di Don Matteo si era vociferato di un cambio di protagonista imminente. Sempre smentito dallo stesso Terence Hill, che dal 2000 veste la tonaca del prete detective. L’attore 82enne negli ultimi anni aveva preferito lasciare un’altra fortunata serie – Un passo dal cielo – cedendo il posto a Daniele Liotti, mantenendo però il ruolo in Don Matteo. Ora, però, è in arrivo l’addio anche a questo storico personaggio televisivo.

Sull’arrivo di Raoul Bova in Don Matteo 13, intanto, si stanno già scatenando i fan della fiction e di Terence Hill. Che ora aspettano con curiosità l’inizio delle riprese e la messa in onda.

Dal 31 maggio previste le riprese a Spoleto

Troupe e cast sono attesi a Spoleto a partire da lunedì prossimo, 31 maggio, per le riprese in esterna, come avviene ormai da 4 stagioni, quando la fiction si è trasferita da Gubbio alla città del Festival. Già annunciato da settimane il ritorno tra gli attori di Flavio Insinna, nei panni del capitano Anceschi.

Confermata poi la presenza di gran parte del cast di Don Matteo 12: Nino Frassica nel ruolo del maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta (capitano Olivieri), Maurizio Lastrico (pm Marco Nardi), Francesco Scali (Pippo) e Nathalie Guetta (Natalina).