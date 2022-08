Raid notturno dei ladri nella sede comunale, bottino da oltre 2000 euro - Tuttoggi

Purtroppo nell’edificio di via Mameli, e nelle immediate vicinanze, non ci sarebbero telecamere utili alle indagini dei carabinieri, ancora in corso. A dare per primo la notizia del raid notturno in Municipio, sui social, è stato lo stesso sindaco Enrico Bacoccoli.

I militari, sulle prime, avevano pensato ad un colpo per reperire materiale atto alla riproduzione di documenti falsi. A quanto pare però sarebbero stati portati via solo contanti.