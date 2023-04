Raddoppio ferroviario Spoleto - Campello, il cantiere infinito - Tuttoggi.info

I lavori per il raddoppio ferroviario in corso da 23 anni, appello del ciomitato viaggiatori per il cantiere lumaca di 9 km

Il Comitato spontaneo dei viaggiatori di Spoleto e Valnerina chiede urgentemente il completamento dei lavori di raddoppio della tratta di 9 (NOVE!) chilometri Campello – Spoleto, in corso da 23 (VENTITRÉ!!!) anni ed il monitoraggio dell’avanzamento del progetto di raddoppio Spoleto-Terni.

“Ricordiamo – evidenziano i pendolari cittadini – che le linee Orte – Falconara e Foligno – Terontola attraversano le principali e più popolose città della Regione Umbria e sono le uniche importanti trasversali di collegamento tra Lazio, Umbria e Marche, regioni interessate dal terribile terremoto del 2016 e costituiscono uno snodo ferroviario strategico, collegando la dorsale appenninica centrale.