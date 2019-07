Raccordo ed E45, traffico in tilt intorno a Perugia

Per chi imbocca il Raccordo in direzione nord, verso Corciano, i cantiere per la sistemazione del viadotto Genna creano una fila che arriva fino all’uscita dalla galleria di Prepo. E non va meglio per chi esce dalla rampa di Ponte San Giovanni e prende la E45: il cantiere prima di Collestrada, in direzione sud, crea un restringimento ad una sola corsia che impone lunghe attese in coda.

Dura di questi tempi per gli automobilisti che si trovano a percorrere il Nodo di Perugia, sulla E45 e sul Raccordo autostradale. Disagi che dureranno a lungo, visti i tempi per il completamento dei lavori sul viadotto Genna.

Il traffico non risparmia le strade interne: la Trasimeno Ovest, intasata da chi cerca di evitare il tratto del Raccordo. La strada interna a Collestrada verso Ospedalicchio, presa da chi prova ad evitare la fila allo svincolo.

Situazione che ovviamente peggiora ad ogni tamponamento.

