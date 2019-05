Raccolta differenziata non corretta a Foligno, task force e fototrappole contro gli incivili

share

Contro gli incivili che abbandonano rifiuti in varie zone del territorio comunale di Foligno e contro gli “sbadati” che fanno male la raccolta differenziata arrivano maxi controlli, anche con le cosiddette “fototrappole”, e multe da parte della Vus.

La Valle Umbra si prepara infatti a mettere in campo una vera e propria task force per riuscire a debellare questo fenomeno che genera malumori e situazioni indecorose sul territorio, come abbandoni di rifiuti e conferimenti non conformi nella raccolta differenziata (contenitori esposti in orari e giorni diversi da quelli stabiliti dal calendario o utilizzo di contenitori o sacchi non forniti dall’azienda).

Dal 5 giugno, quindi, la Vus partirà da via Piave e vie limitrofe, a Foligno, con una campagna di controlli che da una parte intercetti e regolarizzi quegli utenti che non abbiano firmato contratti di comodato d’uso dei contenitori, e dall’altra riesca a debellare l’ingiustificabile problema degli abbandoni.

Non c’è giorno, infatti, che gli operatori della Valle Umbra servizi, per tutelare il decoro cittadino, non effettuino una raccolta “straordinaria” (al di fuori di ogni calendario), per smaltire i diversi quintali di rifiuti di ogni genere (anche ingombranti) che vengono scaricati dai cittadini in diversi punti del centro storico e della periferia creando situazioni di elevato degrado, con evidente aggravio di lavori e di costi per l’Azienda.

Da giugno, quindi, partirà un’azione di mappatura che, oltre a monitorare la situazione, dovrà verificare anche le dotazioni delle utenze non regolarmente censite. Le azioni che verranno intraprese, quindi, saranno: la verifica delle utenze e dotazioni dei contenitori (tramite la presenza di un ispettore ambientale, personale della Valle Umbra Servizi e del Comune); il controllo sugli abbandoni utilizzando anche foto-trappole e, quindi, l’applicazione di sanzioni nei confronti di chi non avrà effettuato raccolte regolari (in base al regolamento comunale e a quello regionale, la multa va dai 25 ai 150 euro).

Al termine di questa campagna contro gli abbandoni, il modello utilizzato per la zona di via Piave verrà replicato anche per le altre aree del territorio folignate.

Per informazioni contattare il numero verde 800 280328 (da telefono fisso) o lo 051 3518234 (da cellulare) o tramite e-mail (igieneurbana@valleumbraservizi.it.

