Quintana, il Tar sospende il Daspo di Innocenzi

Accolta la richiesta di sospensiva del Cavaliere

Il Pertinace del Cassero, Luca Innocenzi, è pronto a calcare il Campo de li Giochi di Foligno. Il Tar dell’Umbria infatti ha accolto, con una ordinanza, la richiesta di sospensiva del Daspo, emanato dal Questore di Perugia dopo la rissa dello scorso giugno. Nel merito se ne parlerà a gennaio 2024, intanto Innocenzi può tornare in campo.

Ad assistere Innocenzi sono stati gli avvocati Fabio Michelangeli, David Zaganelli, Alessio Tomassucci. Il ricorso è stato discusso lo scorso 27 luglio con la relatrice Elena Daniele e l’audizione di tutte le parti.

Innocenzi è un atleta professionista

Il Tribunale amministrativo regionale, di fatto, riconosce i motivi del ricorso, ovvero che Innocenzi è un atleta professionista e quindi il Daspo avrebbe leso la sua professione. “Il prefettizio impugnato preclude al ricorrente, cavaliere professionista, la partecipazione come concorrente alla manifestazione sportiva equestre di interesse storico denominata ‘Giostra della Quintana’ di Foligno, in riferimento alle edizioni di settembre 2023 e giugno 2024 – scrive il testo dell’ordinanza – infatti il ricorrente ha allegato che la partecipazione a detta manifestazione sportiva, unitamente a quella similare di Ascoli Piceno, realizza una percentuale significativa della propria attività professionale”. In questo quadro “nel bilanciamento degli opposti interessi, le esigenze lavorative del ricorrente siano meritevoli di positivo apprezzamento nella presente fase cautelare, anche in considerazione delle particolari circostanze personali in cui sono occorsi i fatti che hanno cagionato l’emanazione dell’impugnato DASPO”.

Udienza il 9 gennaio 2024

Da queste considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, “sospende il provvedimento impugnato limitatamente alle modalità necessarie per consentire la partecipazione al ricorrente alla manifestazione equestre “Giostra della Quintana” di Foligno come cavaliere professionista“. La trattazione del merito del ricorso è fissata nell’udienza pubblica del 9 gennaio 2024.

Dopo la sospensione Fise annullata e la sospensiva del Daspo, l’unica spada di Damocle che resta sulla testa di Innocenzi è quella della Commissione Disciplina dell’Ente Giostra della Quintana.