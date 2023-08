Inaugurazione il prossimo 5 settembre

La Quintana sbarca a Bruxelles con una mostra al Parlamento europeo, negli spazi messi a disposizione dall’eurodeputata umbra Francesca Peppucci. L’inaugurazione avverrà martedì 5 settembre e la mostra rimarrà aperta dal 4 all’8. La presentazione ufficiale dell’evento è avvenuta in sala Pio La torre alla presenza dell’onorevole Peppucci, del presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli, del sindaco Stefano Zuccarini, del vice Riccardo Meloni e dell’assessore alla Quintana, Decio Barili.

Gli spazi

Gli spazi che saranno allestiti per la Quintana sono 200 metri quadrati che saranno dedicati a corteo, gara equestre e banchetto barocco. Ci saranno cinque abiti d’epoca, di cui tre da dama e due da nobile. Verrà riproposto l’allestimento di un banchetto barocco. La parte della Giostra sarà invece resa attraverso la presenza di video. Possibile anche la presenza del visore che riproduce l’esperienza della cavalcata.

Le autorità

“Ennesima grande occasione di presentare un fiore all’occhiello in un contesto europeo – ha detto Barili – si tratta di una tappa in un percorso che la Quintana sta facendo, acquisendo considerazione oltre i confini regionali“. Di “sorpresa enorme che Francesca ha fatto alla Quintana” ha parlato Metelli. “Si tratta di un progetto che qualifica la Quintana a livello europeo e al quale parteciperemo anche come gruppo comunale di Forza Italia”, ha detto Meloni. A Francesca Peppucci il compito di entrare nel dettaglio, dopo il ringraziamento al Comune di Foligno e all’Ente Giostra per essersi messo a disposizione. “Esistono degli spazi espositivi che vengono messe a disposizione dei parlamentari per fare mostre. Volevo uno spazio espositivo. Mi è stato concesso e andava allestito in poco tempo. Parto da Foligno nel raccontare l’Umbria perchè la nostra regione ha storia, cultura, trazione che può essere divulgata. La Quintana è una manifestazione identitaria della nostra regione e del Paese. Attraverso la Quintana promuoveremo Foligno e l’Umbria“. “Attribuire questa importanza a Foligno ci onora – ha concluso il sindaco Zuccarini – perché ci viene offerto un palcoscenico internazionale“.