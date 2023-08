Quintana, il puzzle cavalieri si ricompone | Manca solo il Cassero

Lo stato dell'arte dei cavalieri in corsa e delle sostituzioni

Nella Quintana più incerta della storia dal punto di vista dei binomi a sfidarsi, falcidiati tra cadute, squalifiche e decisioni di sostituzioni, si va verso una ricomposizione. Il primo a ritrovarsi senza fantino era stato il Giotti, a causa del terribile infortunio in cui era rimasto coinvolto Massimo Gubbini, alle prese ora con una lunga riabilitazione. Il Rione del priore Alfredo Doni si era affidato a Andrea Leonardi per la Giostra di settembre. Nei giorni scorsi, probabilmente anche alla luce delle prove, la decisione di cambiare e di puntare su Riccardo Raponi. Raponi correrà su Daytona Man, il cavallo con cui Gubbini ha vinto la Giostra di giugno e si presenterà così alle prove ufficiali del 2 settembre. Raponi è anche una vecchia conoscenza della Quintana, già cavaliere dell’Ammanniti, Contrastanga, Cassero e Croce Bianca.

Il Pugilli sceglie Spera

Cambio anche sul fronte del Pugilli. Il Rione di Mauro Paris aveva schierato Nicholas Lionetti anche a giugno. La sua caduta al Palio di Ascoli sembrava superata ma il ritiro da Servigliano proprio per il troppo dolore ha fatto capire a Paris che le strade, per il momento, dovevano separarsi. “Nel rispetto della scelta di non gareggiare presa dal nostro Moro Nicholas Lionetti a causa del riacutizzarsi del dolore alla spalla a seguito della caduta riportata nel corso della Quintana di Ascoli lo scorso 6 agosto, il consiglio del Rione Pugilli comunica ufficialmente che a difendere i colori dell’Aquila nera per la Giostra della Rivincita di settembre sarà il giovane Raul Spera. Tutto il Rione Pugilli lo sosterrà senza riserve nel suo esordio folignate. Al nostro cavaliere auguriamo una rapida e definitiva guarigione” è la nota ufficiale.

Incognita Innocenzi

Il capitolo che resta aperto è quello del Cassero. La decisione della Commissione Giustizia e disciplina su Innocenzi dovrebbe arrivare tra il 7 e il 9 settembre, peccato però che il 2 siano previste le prove ufficiali, necessarie per l’ordine di partenza della Giostra. Così il Rione di Fabio Serafini potrebbe trovarsi costretto a scegliere di sostituire Innocenzi, anche in questo caso attingendo al master cavalieri. In questo caso nessuna decisione è stata presa e resta l’unica incognita tra i binomi.