Quintana, stop a Innocenzi prorogato di 1 mese. E altri cavalieri in bilico per la Rivincita - Tuttoggi.info

Per Luca Innocenzi incertezze sulla Giostra della Quintana di settembre e c'è da valutare le condizioni di salute di altri cavalieri

Tante incognite ancora, in vista della Giostra della Quintana della Rivincita, in programma il 17 settembre 2023. La Commissione Giustizia e Disciplina dell’Ente Giostra nelle ultime ore, infatti, ha prorogato di un mese il provvedimento cautelare nei confronti del cavaliere del Cassero Luca Innocenzi dopo la rissa al Campo de Li Giochi durante le prove a inizio giugno.

Nei confronti di Innocenzi, infatti, mentre la questura aveva emesso un Daspo di un anno (poi sospeso dal Tar) erano stati emessi anche altri provvedimenti. La Fise – la federazione degli sport equestri – lo aveva infatti sospeso inizialmente per 2 mesi, provvedimento poi revocato, tanto da consentire al cavaliere di Foligno di gareggiare alle competizioni nelle altre parti d’Italia, Ascoli in primis. Ma una sospensione cautelare dalla partecipazione alla Giostra della Quintana era stata decisa a luglio dalla Commissione Giustizia e Disciplina dell’Ente; in prossimità della scadenza del provvedimento, prevista per il 14 agosto, ed in attesa di una decisione definitiva in merito, l’organismo quintanato ha deciso di prorogarlo per un altro mese. Luca Innocenzi, dunque, rimarrà sospeso fino al 14 settembre. Appena tre giorni prima della Giostra della Rivincita, che dunque potrebbe tornare a correre, salvo altre decisioni che arrivino nel frattempo. Anche se il Pertinace non potrà allenarsi nell’otto di gara folignate.

Sulla competizione del 17 settembre prossimo, comunque, sono diverse le incognite oltre alla partecipazione di Innocenzi. Di sicuro non correrà Massimo Gubbini, dopo il grave incidente avvenuto un mese e mezzo fa al Campo de li Giochi; il rione Giotti ha già annunciato che l’Animoso sarà Andrea Leonardi.

Dovrebbe invece partecipare alla Giostra della Rivincita Nicholas Lionetti, il Moro del Pugilli protagonista di un incidente nei giorni scorsi alla Quintana di Ascoli a seguito del quale è stato abbattuto il cavallo Look Amazing. Dopo la frattura alla scapola riportata, Lionetti dovrebbe comunque partecipare alla Giostra all’Anello di Servigliano e dunque anche a quella di Foligno.

Da capire anche le condizioni di Pierluigi Chicchini (da qualche mese Fedele del Croce Bianca) alle prese a giugno anche lui con la frattura della scapola dopo le prove della Quintana di Ascoli a giugno e che per questo non ha potuto prendere parte alle competizioni marchigiane.

[di Alessandro Orfei e Sara Fratepietro]