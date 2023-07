Quintana, Leonardi al Giotti dopo l’incidente di Gubbini

Il Rione ha pensato di non correre la Giostra della Rivincita

Mentre Massimo Gubbini, dopo il terribile incidente che lo ha colpito con la caduta da cavallo, si affida ad Andrea Leonardi per la Quintana di settembre. Una scelta difficile e sofferta, ma inevitabile in quanto il cavaliere titolare è alle prese con la difficile ripresa dopo l’infortunio.

La Quintana è famiglia e in ogni Rione i legami sono ancora più stretti. Così scegliere un sostituto di Gubbini per la Quintana della Rivincita non è stato facile. Lo testimoniano proprio le parole ufficiali del Rione, affidate ad una nota.

“Mai nella nostra storia, non soltanto recente, ci è capitato di vivere momenti tanto provanti, di dolore e preoccupazione, capaci di mettere in discussione le motivazioni e con esse le intenzioni. Da settimane, e non poteva essere altrimenti, i nostri cuori e le nostre attenzioni sono interamente rivolte a Massimo Gubbini, al suo stato di salute, alla sua famiglia, con la quale siamo in contatto costante e alla quale rinnoviamo, ancora una volta, tutta la nostra vicinanza ed il nostro supporto. Lui, per noi, è la priorità. Lo è ora e lo sarà in futuro“, dice il Giotti.

“Non ci nascondiamo, quanto accaduto ha fatto passare, nel cuore di ciascuno, tutto in secondo piano e per questo abbiamo riflettuto profondamente sul da farsi, senza escludere anche una possibile rinuncia alla Giostra della Rivincita. Sappiamo però che anche su di noi ricade la responsabilità di scelte che siano sempre coerenti al bene della manifestazione e sappiamo che, esserci, per tanti rionali che faticano tutto l’anno significa qualcosa di importante. Nella serata di ieri, 18 luglio, il Consiglio del Nobile Rione Giotti, guidato dal Priore Alfredo Doni, sostenuto da un’ampia presenza di contradaioli, si è riunito riflettendo su tutto ciò, confrontandosi apertamente e mettendo in comune idee e sensazioni. Una riunione al termine della quale è stata presa una decisione di unità, nostra e nei confronti di tutta la manifestazione che abbiamo sempre sentito al nostro fianco. Abbiamo deciso di affrontare la prossima Giostra, affidando i nostri colori al cavaliere Andrea Leonardi. Una scelta naturale visto che Andrea è stato ed è persona vicina alla nostra famiglia, poiché al Giotti ha ricoperto il ruolo di secondo cavaliere una prima volta dal 2009 al 2011 e ancora dal 2020 al 2022“.

Chi è Leonardi

Nato a Narni nel 1986, dal 2010 è folignate d’adozione e al Campo de li Giochi ha corso una sola Giostra nel 2012 per il Rione La Mora, ottenendo un ottimo terzo posto. Ha corso inoltre sette edizioni della Quintana di Ascoli, ottenendo due secondi posti, sette edizioni della Corsa all’Anello di Narni, una edizione della Giostra di Servigliano e un Palio delle Giostre d’Italia. “Sappiamo che per lui non sarà una sfida semplice per tanti motivi e lo ringraziamo per il coraggio e l’entusiasmo con il quale l’ha raccolta. Sappiamo che la nostra Scuderia, alla quale va ancora una volta il nostro immenso ringraziamento per tutto quello che ha fatto e che continua a fare e dimostrare ogni giorno, saprà supportarlo al meglio affinché possa tradurre in Campo le qualità di cui dispone. Sarà un’edizione difficile per noi, ma la onoreremo. Come abbiamo sempre fatto e come sempre faremo: con forza, dedizione e impegno al servizio del nostro amato rione”.