Quintane, la Fise revoca la sospensione di Luca Innocenzi

La decisione dopo la sospensione di due mesi arrivata qualche giorno fa

Estate caldissima per le Giostre equestri. Dal 4 giugno, il giorno della rissa al Campo de li Giochi di Foligno con protagonista Luca Innocenzi, un colpo di scena dietro l’altro. Dopo il Daspo del Questore per le giostre umbre, qualche giorno fa era arrivata per il super cavaliere anche la sospensione della Fise, la Federazione italiana degli sport equestri.

Alla decisione, Innocenzi e l’avvocato Fabio Michelangeli avevano fatto ricorso. In serata è arrivata la notizia della decisione della revoca della sospensione, che rimette in gioco Innocenzi per le Quintane di Ascoli.