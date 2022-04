Quintana protagonista a Fermo per “Tipicità Festival”

Ospite dello stand della Quintana anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli

Appena gli eventi fieristici sono tornati in presenza, si sono intensificate le trasferte dei rappresentanti della manifestazione per far conoscere fuori i confini regionali la Giostra della Quintana e la città di Foligno. In vista della Giostra della Sfida di giugno 2022, una delegazione in abiti barocchi, coadiuvati dall’avvocato Marco Bosano, economo e magistrato alla promozione dell’Ente Giostra Quintana, ha partecipato a Tipicità Festival, ospiti del Comune di Fermo.

L’evento di Spello

La rassegna di eccellenze è giunta alla sua trentesima edizione. Quest’anno l’evento ha visto la presenza di 130 espositori in 5 aree tematiche, 90 gli eventi in cartellone. Oltre a Foligno, in rappresentanza dell’Umbria, anche ospiti dalla Toscana, dalla Sicilia e dal Regno Unito.

Il presidente della Regione Marche

La Giostra della Quintana ha presentato la sua manifestazione alle autorità locali, far cui il presidente delle Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e ai tanti avventori che hanno partecipato alla kermesse, rapiti dalla meraviglia degli abiti barocchi. In tantissimi hanno portato a casa un ricordo di questo incontro facendo foto e video ai personaggi.

“Una grande occasione”

“Un’importante occasione – spiegano dall’Ente di Palazzo Candiotti – per rafforzare relazioni e creare contatti con il pubblico di regioni limitrofe e un grandissimo successo di pubblico riscontrato, che conferma la grande attrattiva turistica della Giostra della Quintana, importante volano per la città di Foligno e la regione Umbria“.