Quelli della "Mitica IV b 1973/1974" Istituto Magistrale Beata Angela Foligno - Tuttoggi.info

Reunion di quelli della "Mitica IV B 1973/1974" dell'Istituto Magistrale Beata Angela di Foligno a 50 anni dal diploma

Una splendida giornata quella trascorsa sabato 1° giugno da quelli della “Mitica IV B 1973/1974” dell’Istituto Magistrale Beata Angela di Foligno a 50 anni dal diploma (Adriana Gasperini, Angelica Baldoni, Anna Maria Alessandrini, Anna Rosa Bartoli, Clara Fiordiponti, Domenica Zafrani, Giovanni Angelini, Giulio D’Angeli, Ignazio Mariano Loi, Lorenzo Silvestri, Luciana Serena, Luigi Montenovo, Maria Giovanna Rotoloni, Mauro Donati, Nilla Biagioli, Novella Becchetti, Piera Coccetta, Rita Chianella, Vincenzina Angelini) insieme alle insegnanti Anna Maria Rodante e Paola Menicacci.

Si sono incontrati in mattinata presso la chiesa parrocchiale di Fiamenga dove Don Antonio Ronchetti (ex compagno di classe) ha celebrato la S. Messa ricordando chi, prematuramente, ci ha lasciato e chi non è potuto essere presente per motivi di salute.

La giornata è proseguita, con il classico pranzo, a Villa Iva a Casco dell’Acqua.

Veramente una splendida giornata che ha permesso di ricordare i bei tempi passati insieme e raccontarci tutto ciò che è successo in questi cinquant’anni (famiglia, figli, nipoti, lavoro …..).

Per ricordare la giornata, la foto di rito che ha rispecchiato fedelmente quella scattata in quel 1974 nel cortile di Palazzo Candiotti, che a quei tempi ospitava l’Istituto Magistrale.

… come eravamo ….. come siamo …. e siamo sempre noi: quelli della “Mitica IV B 1973/1974”!