"Quella luce è accesa da giorni", donna trovata nuda e senza vita nel garage di casa - Tuttoggi

Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri e all’ambulanza, anche i vigili del fuoco, che hanno prima forzato la porta dell’appartamento, trovato vuoto, e poi la serranda dell’autorimessa, dove è stata fatta la tragica scoperta.

Sul corpo della signora, distesa ed esanime, non sarebbe stato ritrovato alcun segno che potesse far pensare ad un’aggressione o ad un tentativo di omicidio. La donna, infatti, come confermato dall’ospedale (accertamento clinico disposto dal Pm di turno), sarebbe deceduta per cause naturali, nello specifico per problemi cardiorespiratori.

L’unico giallo rimane il fatto che il cadavere sia stato rinvenuto completamente nudo. Sul caso stanno comunque indagando i militari. La salma della vittima è ancora a disposizione del magistrato, che dovrebbe dare il nulla osta per i funerali proprio domani mattina (lunedì 7 novembre).