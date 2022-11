Quattro tirocini retribuiti in Comune: le figure richieste e come fare domanda

Addetto al front office al di biblioteca, tecnico organizzazione eventi culturali, tecnico marketing turistico e operativo: domande entro il 12 dicembre

Quattro tirocini retribuiti nel Comune di Spoleto: dall’addetto qualificato al front office al tecnico di biblioteca, dal tecnico dell’organizzazione di eventi culturali e dello spettacolo al tecnico del marketing turistico/tecnico del marketing operativo.

L’intervento prevede il finanziamento dell’indennità di partecipazione al tirocinio extracurriculare pari a 500 euro mensili per la durata di 6 mesi. L’impegno settimanale è compreso tra trentuno e trentasei ore, mentre l’impegno giornaliero non può superare le otto ore. L’indennità è erogata per intero solo se non sarà superato il limite del 30% di ore di assenza mensili e, al termine del tirocinio, qualora il tirocinante abbia partecipato ad almeno al 70% della durata prevista nel Progetto Formativo Individuale, sarà rilasciata l’Attestazione finale, in cui saranno indicate le attività effettivamente svolte, con riferimento alle Unità di competenza previste dal progetto stesso.