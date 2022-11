Quarant’anni fa l’ultimo detenuto lasciava la Rocca Albornoziana: le iniziative per l’anniversario

Da carcere a meraviglioso polo culturale: una due giorni per ripercorrere la storia degli ultimi 40 anni della Rocca e tracciare il suo futuro

Quarant’anni fa l’ultimo detenuto lasciava la Rocca Albornoziana, destinata, dopo un lungo restauro, a diventare l’attuale straordinario polo di attrazione culturale, che ospita il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, convegni, cerimonie, concerti e spettacoli teatrali. Anche per il Festival dei Due Mondi, tra cui quello andato in scena il 5, il 6 e il 7 luglio 1982 nel Cortile d’onore della Rocca albornoziana, con l’opera Sorveglianza speciale di Jean Genet per la regia di Marco Gagliardo, con un cast interamente reclutato fra i detenuti della compagnia Teatro gruppo del carcere romano di Rebibbia. L’esibizione per la prima volta di un gruppo di detenuti in un festival internazionale, fu resa possibile grazie ai permessi concessi dal magistrato Luigi Daga e all’impegno degli educatori Antonio Turco ed Ernesto Padovani, poi direttore del carcere spoletino.

Un anniversario che sarà celebrato proprio alla Rocca il l’1 e 2 dicembre con un convegno dedicato ai quarant’anni di recupero e valorizzazione dell’edificio. A distanza di quarant’anni, la Direzione Regionale Musei Umbria con il Museo nazionale del Ducato – Rocca Albornoz, il Comune di Spoleto e l’Associazione “Amici di Spoleto” intendono ripercorrere i momenti salienti di questo recupero con due giornate di studi che possano gettare anche le basi per una riflessione sul futuro del monumento e sul suo ruolo fondamentale nel sistema museale dell’Italia centrale.