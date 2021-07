Quando Citerna scrisse la storia nel 1643, successo per la 1^ edizione de "L'invitta" - Tuttoggi

La rievocazione storica in pieno centro storico ha conquistato il pubblico, il sindaco Paladino “Già guardiamo a edizione 2022”

E’ andata in scena ieri (domenica 25 luglio) a Citerna la prima edizione de “L’Invitta”, evento ispirato alla battaglia Barberina svoltasi tra le mura del Borgo nel 1643 tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, nella quale Citerna resistette invitta per mesi come una vera roccaforte.

Particolarmente apprezzato dal pubblico il dibattito che ha approfondito la storia di quegli eventi bellici con il racconto di alcuni storici locali, come Gilberto Presenti, Costante Donati Sarti, Fabio Fratini. Durante l’invasione toscana dell’Altotevere umbro sono state molte le storie raccontate e da raccontare, per questo motivo alla vigilia della battaglia sono protagonisti anche gli abitanti delle due frazioni del Comune: Pistrino e Fighille.

Oltre alla narrazione dei fatti nel programma non poteva mancare una coinvolgente performance storica in costume, con le tre pro loco del Comune che hanno dato vita in forma teatrale alla rievocazione della contesa vissuta in passato dall’intero territorio.

La giornata si è conclusa con la proiezione di un cortometraggio che ha introdotto l’edizione dell’Invitta 2022. “Nonostante fosse la prima edizione – fa sapere il sindaco Enea Paladino -, con poco tempo per l’organizzazione e le restrizioni Covid, l’atmosfera della giornata è stata molto emozionante e coinvolgente, al di sopra delle più rosee aspettative. La soddisfazione è massima e si guarda già all’organizzazione della prossima edizione”.