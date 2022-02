Qualità dei servizi pubblici comunali: i dati di Orvieto - Tuttoggi

Il Comune di Orvieto ha elaborato i dati della 4^ rilevazione periodica sul controllo della qualità dei servizi pubblici comunali.

Servizi pubblici: il Comune di Orvieto ha completato la fase di elaborazione dei dati della 4^ rilevazione periodica sul controllo della qualità, avviata a novembre, attraverso la somministrazione di questionari, e terminata il 31 dicembre scorso.

La realizzazione di rilevazioni periodiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni per conoscere il grado di soddisfazione dei cittadini, infatti, risponde alle norme vigenti ed è finalizzata a: dare valore al punto di vista del cittadino in modo permanente; adeguare progressivamente i servizi ai bisogni degli utenti in termini di accesso e fruibilità; favorire lo sviluppo della cultura della misurazione e del miglioramento continuo della qualità grazie al coinvolgimento di tutti i livelli decisionali.

124 questionari di valutazione pervenuti

La 4^ rilevazione ha riguardato i seguenti settori: Servizio Parcheggi Coperti, Servizi Demografici, Servizi Sociali, Servizi Cimiteriali, Servizi Turistici. 124 i moduli complessivamente compilati in forma anonima. Dei 124, 30 relativi al Servizio Parcheggi Coperti, 20 ai Servizi Demografici, 25 ai Servizi Sociali, 11 ai Servizi Cimiteriali, 38 ai Servizi Turistici di piazza Duomo.

Scala da 1 a 5 per il giudizio di diverse aree di indagine

I questionari, nello specifico, contenevano domande (a ciascuna delle quali si potevano attribuire valori da 1 a 5) inerenti le seguenti aree di indagine: informazioni sui costi da sostenere, sulla tempestività del servizio e sui tempi di attesa, sul personale responsabile del servizio, sulla completezza e sull’affidabilità del servizio, sulla disponibilità e sulla cortesia del personale, sull’adeguatezza degli ambienti. Di seguito i dati raccolti.

Parcheggi comunali coperti

Informazioni sui costi da sostenere: 4,7

Informazioni sui tempi di attesa per l’ottenimento dei posti auto: 3,8

Completezza ed affidabilità del servizio: 4,4

Disponibilità e cortesia del personale: 4,8

Adeguatezza degli ambienti: 3,2

Servizi demografici

Tempestività nell’erogazione del servizio: 5,0

Completezza ed affidabilità del servizio: 4,6

Disponibilità e cortesia del personale: 4,9

Ambienti accoglienti e confortevoli: 3,9

Assenza di barriere architettoniche: 4,3

Servizi sociali

Tempestività nell’erogazione del servizio: 4,7

Completezza ed affidabilità del servizio: 4,8

Disponibilità e cortesia del personale: 4,9

Ambienti accoglienti e confortevoli: 4,4

Assenza di barriere architettoniche: 4,9

Servizi cimiteriali

Informazioni sui costi da sostenere: 4,7

Completezza ed affidabilità del servizio: 4,4

Tempestività nell’erogazione del servizio: 4,8

Disponibilità e cortesia del personale: 4,7

Assenza di barriere architettoniche: 3,3

Servizi turistici

Completezza ed affidabilità del servizio: 5,0

Tempestività nell’erogazione del servizio: 5,0

Disponibilità e cortesia del personale: 5,0

Ambienti accoglienti e confortevoli: 4,8

Assenza di barriere architettoniche: 3,8