Pulmino sbanda e si ribalta, paura per alcuni giovani calciatori - Tuttoggi

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 7 dicembre), per alcuni giovani calciatori della juniores del Gualdo Casacastalda.

Il pulmino a 9 posti che li stava riportando a Gualdo Tadino, di ritorno da una trasferta in Toscana, è infatti uscito di strada (intorno alle 18.30) lungo la strada provinciale 245, all’altezza della località Santa Croce, finendo per ribaltarsi in un fosso.

Fortunatamente nessuno degli occupanti del mezzo (compreso il conducente) ne è uscito con ferite gravi. Solo un ragazzo ha riportato una piccola lesione al setto nasale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana e alcune autoambulanze del 118.