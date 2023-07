Pubblica amministrazione: l'importanza dei gestionali per digitalizzare i lavori pubblici - Tuttoggi.info

Gli obiettivi dei programmi UE sono ambiziosi, considerando che è prevista l’offerta del 100% di servizi pubblici digitali entro il 2030 e l’80% della popolazione con identificazione digitale.

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) è un processo lungo e complesso, finalizzato a rendere gli enti pubblici più efficienti e migliorare la qualità dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese.

Per fare ciò è indispensabile investire nelle infrastrutture digitali, nell’adozione di un approccio cloud first da parte delle amministrazioni centrali e locali e favorire una maggiore interoperabilità delle banche dati pubbliche per snellire i processi.

La modernizzazione della Pubblica Amministrazione è una priorità del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato con i fondi europei e le risorse nazionali messe a disposizione dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. Gli obiettivi dei programmi UE sono ambiziosi, considerando che è prevista l'offerta del 100% di servizi pubblici digitali entro il 2030 e l'80% della popolazione con identificazione digitale.

Per raggiungere questi target sono disponibili 6,1 miliardi di euro per la digitalizzazione della PA e 1,3 miliardi di euro per l’innovazione, più circa 2,4 miliardi di euro per la transizione digitale stanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il periodo 2021/2027.

Negli ultimi anni ci sono stati dei progressi e il gap con la media UE è in riduzione, tuttavia secondo un sondaggio di Eurobarometro la Pubblica Amministrazione è ancora troppo lenta per gli italiani e dovrebbe diventare più competente e veloce.



La migrazione delle amministrazioni centrali e locali al cloud

Tra i principali investimenti nella digitalizzazione della PA 1 miliardo di euro è destinato alla migrazione delle amministrazioni locali al cloud, un passaggio che garantirà servizi più integrati, efficienti e sicuri.

Secondo il Dipartimento per la trasformazione digitale del Governo italiano, il 95% dei data center degli enti pubblici presenta carenze in termini di efficienza, affidabilità, performance e sicurezza, mentre attraverso il cloud sarà possibile razionalizzare le infrastrutture, aumentare l’interconnessione e la qualità dei servizi.

Per farlo, gli enti pubblici possono rivolgersi a provider certificati come TeamSystem, leader nel mercato delle soluzioni digitali per le aziende e la Pubblica Amministrazione. Tra i software cloud per la PA della tech company italiana è possibile annoverare un programma gestionale per i lavori pubblici, un software per la gestione di gare d’appalto e l’albo dei fornitori, una piattaforma per il contract management e gli accordi legali e un gestionale per gli adempimenti fiscali della Pubblica Amministrazione: tutte soluzioni modulari, scalabili e interoperabili in linea con quanto richiesto dai programmi europei e nazionali.

La tecnologia cloud garantisce numerosi vantaggi alla PA, a partire da una maggiore sicurezza e una protezione dei dati più elevata rispetto all’uso di data center inefficienti e poco sicuri.

Questa migrazione consente alla Pubblica Amministrazione di essere compliance con il GDPR (General Data Protection Regulation), ossia il regolamento dell’Unione Europea per la protezione dei dati sensibili e la privacy dei cittadini.

Un altro vantaggio del cloud è l’elevata scalabilità, grazie alla possibilità di personalizzare i software attraverso specifici moduli in base alle proprie esigenze, oppure aumentare lo spazio d’archiviazione e i servizi a seconda delle attività migrate nel cloud.

Questa tecnologia favorisce l’interoperabilità, uno degli obiettivi del programma di digitalizzazione della PA, agevolando la condivisione di dati e informazioni tra piattaforme diverse. Inoltre, la gestione in cloud migliora l’efficienza operativa dei sistemi ICT, garantendo anche standard superiori di cyber security.



I vantaggi dei software cloud nella gestione dei lavori pubblici

I lavori pubblici sono una delle attività più importanti delle amministrazioni locali, in quanto consentono di migliorare la vita dei cittadini e garantiscono un valore aggiunto per l’economia locale.

Allo stesso tempo, gli enti pubblici devono affrontare numerose problematiche, dalla necessità di ottimizzare le risorse disponibili alla gestione dei procedimenti amministrativi indispensabili per l’affidamento dei contratti pubblici per i lavori, le forniture e gli incarichi professionali. I software cloud aiutano la PA a semplificare la gestione dei lavori pubblici, per adempiere a tutti gli obblighi normativi e velocizzare i processi.

In particolare, un programma gestionale per i lavori pubblici come quello proposto da TeamSystem, permette alle amministrazioni locali di rispettare gli obblighi previsti dal nuovo codice degli appalti e la rendicontazione BDAP, ovvero la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche per il monitoraggio delle opere pubbliche.

Inoltre, è possibile adempiere facilmente agli obblighi sulle comunicazioni agli ORCP e sulla trasparenza della PA, avere sempre sotto controllo l’intero iter amministrativo dei lavori pubblici, dalla progettazione al collaudo, monitorare con precisione ogni adempimento e tutta la documentazione relativa alle opere.

Con le soluzioni cloud è possibile gestire gli appalti pubblici in modo più digitale, rapido ed efficiente, razionalizzando le risorse a disposizione degli enti pubblici e riducendo il rischio di errori che possono causare ritardi e problemi.

Si possono anche rendere più trasparenti i processi legati alla gestione dei lavori pubblici e all’impiego dei fondi regionali, nazionali ed europei, come previsto dal D.Lgs. n. 36/2023. Non a caso il cloud è uno dei pilastri del piano nazionale di digitalizzazione della PA, una tecnologia indispensabile per rendere la Pubblica Amministrazione più efficiente e in linea con la media UE.