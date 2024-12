Psicologi Online: scegliere il terapeuta giusto può aiutare ad affrontare la nuova emergenza di ansia e stress - Tuttoggi.info

Sempre più persone si trovano a dover fare i conti con ansia e stress, tanto che si può parlare di una vera e propria emergenza, tanto silenziosa quanto diffusa. Emergenza nella quale la piattaforma di supporto psicologico personalizzato “Psicologi Online” sta svolgendo un ruolo chiave, offrendo un aiuto concreto alle persone che si trovano in difficoltà.

I dati dell’OMS e dell’Istat parlano chiaro. Nel mondo, circa 264 milioni di persone si trovano a dover fare i conti con questo problema, mentre nella sola Italia a mostrare sintomi di stress e ansia è il 7% della popolazione al di sopra dei 14 anni. Questa percentuale aumenta vertiginosamente con l’età, raggiungendo il 15% nei soggetti con più di 65 anni.

Secondo il team di Psicologi Online “Ansia e stress non devono essere ignorati. La chiave è trovare il giusto professionista con cui costruire una relazione terapeutica basata su fiducia e compatibilità”. Ed è proprio qui che, tramite un approccio unico, entrano in gioco loro.

L’approccio di Psicologi Online

Secondo numerosi studi scientifici, il successo delle terapie psicologiche dipende in gran parte dalla relazione che si instaura tra paziente e terapeuta. Il modello adottato da Psicologi Online punta proprio a valorizzare tale relazione, consentendo alle persone di scegliere autonomamente il professionista al quale rivolgersi.

La scelta può essere effettuata tenendo conto della specializzazione del professionista, della sua esperienza e dell’approccio da esso adottato, ma anche di fattori più soggettivi come la prima impressione e le opinioni lasciate da altri pazienti.

Le cause del problema e la soluzione per combatterlo

La vita moderna, fatta di instabilità economica, isolamento sociale, eccesso di informazioni, pressioni a livello lavorativo, tende a generare un senso di insicurezza che, oltre ad alimentare lo stress e l’ansia, può sfociare, con il tempo, in problematiche ancora più gravi.

Per interrompere questo circolo vizioso si può ricorrere a un percorso psicoterapeutico personalizzato, il quale, secondo un rapporto dell’American Psychological Association, è in grado di apportare netti miglioramenti entro sei mesi al 75% dei pazienti.

Con Psicologi Online anche chi si trova sommerso dagli impegni e non ha un attimo di tempo libero può trovare il terapeuta giusto. La piattaforma può infatti contare su un network di professionisti qualificati che, all’occorrenza, possono svolgere anche sedute online.

Non solo terapia

La terapia psicologica è certo molto importante per affrontare in modo deciso stress e ansia, ma, secondo gli esperti di Psicologi Online, non è il solo elemento decisivo. Grande importanza riveste anche lo stile di vita, il quale può offrire un grande supporto al benessere psichico.

Sulla piattaforma sono disponibili numerose risorse gratuite volte a fornire consigli e informazioni utili per migliorare il proprio stile di vita attraverso una dieta sana, attività fisica regolare e altre piccole strategie utili per tenere a bada stress e ansia.

Prendersi cura di sé, una scelta responsabile

Secondo gli esperti di Psicologi Online, “Prendersi cura del proprio benessere mentale non è solo una scelta personale, ma un atto di responsabilità verso sé stessi e le persone care“.

Dunque, se ci si rende conto di trovarsi in un momento difficile e di stare affrontando stress eccessivo e ansia, è possibile cercare il supporto giusto attraverso la piattaforma www.psicologionline.net.