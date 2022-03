Psa, i cinghiali positivi crescono a 51 | Ferrari commissario nazionale

Il direttore sanitario dell'Izs di Torino, già commissario straordinario per la zona infetta, coordinerà gli interventi in tutta Italia

Angelo Ferrari, direttore sanitario dell’IZS Piemonte, Liguria e Vallo d’Aosta e già commissario peste suina africana per la zona rossa, è stato nominato dal Governo commissario nazionale per l’emergenza Psa.

Ferrari svolgerà dunque in tutta Italia i compiti di “coordinamento e monitoraggio” dettati dal Governo per fronteggiare l’emergenza peste suina ed evitare che il virus si propaghi ad altre regioni oltre a Piemonte e Liguria. Dove i casi di cinghiali infettati dalla Psa sono nel frattempo saliti a 51, dopo le 5 ultime positività accertate (3 in Piemonte e 2 in Liguria).

L’incarico commissariale riguarderà tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sardegna, dove la peste suina africana è già presente da anni. Il commissario straordinario coordinerà i servizi veterinari locali e gli enti competenti. Seguirà anche la regolarità dell’abbattimento e distruzione dei capi infetti e le procedure di disinfestazione da parte delle Asl competenti.