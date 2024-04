“Prugnoli troppo piccoli”, sanzionati cinque cercatori di funghi

I controlli sono mirati anche a verificare che i cercatori, per raggiungere le fungaie dei prugnoli, non attraversino prati ed incolti con mezzi a motore

Quattro cercato di funghi sono stati sanzionati dai Carabinieri forestali per la raccolta di prugnoli troppo piccoli. L’attenzione su questo tema, in provincia di Perugia, si è molto intensificata.

La raccolta predatoria e i danni

Il prugnolo è un fungo che vegeta nei cespuglietti, tra incolti o boschi radi e prati pascoli con tappeto erboso integro. I cercatori spesso raccolgono il fungo quando ancora è nascosto dai ciuffi d’erba e non ha raggiunto i 4 cm di diametro, misura minima che ne consente la raccolta. La raccolta predatoria avviene strappando erba e arrecando danni anche alle fungaie.

Le multe

Il Nucleo CC Forestale di Foligno, in località monte Burano, ha controllato un cercatore di funghi che aveva raccolto ben 230 funghi sotto misura. Si è proceduto al sequestro e successiva distruzione degli stessi e si è elevato al trasgressore un verbale per un importo di € 701,00. La sanzione prevista dalla legge regionale è di € 26 per i primi 5 funghi e di 3 euro per ogni altro esemplari raccolto.

I sanzionati a Valtopina

La stessa pattuglia, sul Monte Faeto nel comune di Valtopina ha elevato un verbale amministrativo ad un altro cercatore che aveva raccolto 30 prugnoli con diametro del cappello inferiore a 4 centimetri. Anche in questo caso si èprovveduto a sequestrare e distruggere i funghi sul posto elevando un verbale amministrativo per un importo di € 101,00.

I controlli sono mirati anche a verificare che i cercatori, per raggiungere le fungaie dei prugnoli, non attraversino prati ed incolti con mezzi a motore.