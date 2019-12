Proseguono le iniziative per Deborah Bonucci, in campo anche il Contrastanga - Tuttoggi

Continuano gli eventi di beneficenza in sostegno di Deborah Bonucci, la 42enne folignate malata di cancro che è volata a Tel Aviv per sottoporsi a cure sperimentali sperando di vincere la sua battaglia e poter veder crescere i suoi 2 figli. La raccolta fondi su Gofundme (clicca qui) ha raggiunto quasi quota 90mila euro, cifra ancora lontana dal necessario.

Per i prossimi giorni sono numerose le iniziative in programma, promosse dalla comunità di Sant’Eraclio, di cui è originaria Deborah, ma anche dal rione Contrastanga.

Le articolazioni civili, religiose, sportive, culturali e le attività commerciali del paese e il gruppo facebook “Foligno che fiotta” si stanno prodigando per sostenere la giovane mamma in questo difficile tragitto di vita.

Il prossimo appuntamento della maratona benefica è previsto per sabato 21 dicembre nella Chiesa di San Marco con lo spettacolo teatrale in musica antica “Circoscritto” di Daniele Lillocci. Anche la Comunanza Agraria è in prima linea per Deborah con un’iniziativa dal notevole pregio storico e di approfondimento culturale. Sabato 21 dicembre alle 17 presso il Vecchio Molino Viola verrà offerta una opportunità per valorizzare il passato, comprendere il presente e indirizzare il futuro del territorio di Sant’Eraclio.

“Capire – afferma il presidente dell’ente Giacomo Committeri – le motivazioni della nascita delle Comunanze Agrarie attraverso i documenti dei nostri progenitori può aprirci gli occhi e permettere paragoni che ci faranno intendere che la sostanza della vita non è cambiata, sono cambiate le forme di farla percepire e di sostenerla”.

La proposta culturale è frutto della collaborazione tra la Comunanza Agraria di Sant’Eraclio, l’Accademia Fulginia di Lettere Scienze e Arti e l’Associazione nazionale Insegnanti di Geografia (sezione Umbria). L’occasione per un ritorno alle origini è fornita dalla presentazione di due libri “La Comunanza Agraria in Sant’Eraclio di Foligno – Le origini 1918” del valente storico locale professor Fabio Bettoni e “Buongiorno Presidente – Dialogo metafisico su Comunanze Agrarie e il senso del bene comune” di Giacomo Committeri. Edizioni “Il Formichiere” di Marcello Cingolani. Interverranno Maurizio Coccia segretario regionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e i rispettivi autori. Presiederà Enrico Marchionni segretario della Comunanza Agraria di Sant’Eraclio. I libri verranno consegnati e autografati dagli autori solo ai presenti che contribuiranno con un’offerta alla raccolta fondi per Deborah.

Si prosegue domenica 22 dicembre, alle ore 11 presso la Chiesa di San Marco con la celebrazione liturgica “Una luce di Betlemme per Deborah” officiata dal parroco don Luigi Filippucci. Sabato 28 dicembre alle ore 17 presentazione del libro “Il sasso, l’acqua il cuore” di Luigi Rossini nei locali del Centro Giovani di Piazza Fratti. Venerdì 3 gennaio alle ore 21,15 spazio al gioco con la “Fiottombola” sempre al Centro Giovani. “Gli eventi di Camminiamo con Deborah non si esauriranno nel periodo natalizio e nei primi giorni dell’anno ma potrebbero continuare – fanno notare gli organizzatori – fino a che lei lo riterrà opportuno”.

Anche la Quintana si mobilita per Deborah Bonucci ed in particolare il rione Contrastanga. Il rione quintanaro guidato dal priore Carlo Mattioli, domenica 22 dicembre organizza un pranzo il cui ricavato sarà devoluto alla causa di Deborah. Soldi che finiranno sul conto che i parenti della mamma 42enne hanno aperto da qualche settimana. La somma sarà poi utilizzata per le dispendiose cure in Israele.

Così, “Il pranzo degli Auguri” 2019 della contrada gialloblù si trasformerà in un momento di beneficenza. Proprio per questa sua natura solidale, quest’anno il pranzo sarà aperto a tutti coloro che volessero parteciparvi, contribuendo così a sostenere la mamma che sta combattendo contro un cancro al seno con delle metastasi ai polmoni. L’appuntamento è dunque per domenica 22 dicembre alle 13 nella taverna “Sette Selle” di via Piermarini. Questo il menù della giornata: pappa al pomodoro e parmigiana di gobbi, lasagnetta funghi e salsiccia, carne alla brace, insalata mista, dolci natalizi, acqua e vino. Il costo del pranzo è di 20 euro. Info e prenotazioni: 3426037882.