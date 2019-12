Tanti eventi di solidarietà per Deborah, raccolti finora 52mila euro - Tuttoggi

Tante iniziative promosse da Foligno a Spoleto, ma anche ad Assisi, per Deborah, la mamma affetta da un tumore che non riesce a debellare e che confida nelle costose cure in Israele per poterlo vincere.

Come supportare Deborah

Deborah è appena volata a Tel Aviv per iniziare gli esami, ma la raccolta fondi per sostenere i costi che deve affrontare è ancora agli inizi. Attraverso la piattaforma Gofundme è possibile sostenere questa giovane mamma di due figli, che ha scoperto il tumore. Ad oggi sono stati raccolti poco più di 52mila euro. Si può anche effettuare un bonifico al seguente IBAN: IT12L0311121700000000002234 – BENEFICIARIO BONUCCI DEBORAH indicando nella causale: “Donazione volontaria per cure mediche Deborah Bonucci”.

Ma sono tante le iniziative che sul territorio si stanno effettuando a favore di Deborah, mentre in molti negozi, di Foligno come di Campello sul Clitunno, sono presenti dei box dove poter lasciare un’offerta.

A sostenere la campagna fondi a favore di Deborah Bonucci è in primis Pamela, la mamma di Montefalco che grazie alla solidarietà di tantissime persone è riuscita a sottoporsi alla terapia Car-T in Israele con successo, ma anche tante associazioni, artisti, singoli cittadini.

Grazie di cuore a tutti quelli che stanno raccogliendo fondi per la mia battaglia ❤️ gli amici di S.Eraclio, di… Publiée par Tutti Insieme per Deborah sur Mercredi 11 décembre 2019

La comunità di Sant’Eraclio in campo

L’intera comunità di Sant’Eraclio ancora una volta non perde l’occasione per dimostrare la propria sensibilità, solidarietà, a chi nell’arco della vita si trova in situazioni di disagio sociale o malattia. In questo Natale 2019 con lo slogan “Camminiamo con Deborah” tutti gli enti istituzionali, le associazioni di volontariato, i commercianti, il gruppo facebook “Foligno che fiotta”, in un simbolico Albero di Natale illuminato dalla stella cometa raffigurante la giovane donna, hanno fatto rete, predisponendo un lungo e ricco calendario d’iniziative natalizie.

La finalità che il paese di Sant’Eraclio si prefigge nella sua collegialità è dare sostegno, fiducia e contribuire alla raccolta fondi a favore della giovane mamma originaria della popolosa frazione folignate. Deborah Bonucci nel suo viaggio della speranza è giunta a Tel Aviv in Israele e in questi giorni sta avviando una cura con farmaco biologico per rallentare la malattia e poi a fine mese inizierà una terapia molecolare per combattere il cancro al seno. I corpi sociali di Sant’Eraclio vogliono farle sentire la loro vicinanza e pur consapevoli del difficile cammino sono fiduciosi che insieme alla forza di Deborah si riuscirà a superare questo difficile tragitto.

Le iniziative a Sant’Eraclio

Si inizia oggi, giovedì 12 dicembre (ore 16) con “Christmas” lo spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi al Cartoon Park (ingresso 5 €) e la consegna delle letterine a Babbo Natale. Sabato 14 dicembre e prevista alle 16 la “Tombola a scuola” presso la palestra dell’Istituto statale comprensivo “Galilei” Foligno 3 dove gli allievi e i genitori si scambieranno gli auguri cantando e alle 20.30 “Tutti insieme per Deborah” una cena di beneficenza al Centro Giovani di Piazza Fratti. Il menu sarà fisso (20 € per gli adulti e 10 € per i bambini) con un’ ospite speciale: la Pasticceria Merendoni. “Gli eventi proseguiranno per l’intero periodo natalizio e sino ai primi giorni del nuovo anno ma potrebbero continuare – fanno notare gli organizzatori – fino a che Deborah lo riterrà opportuno”.

Il territorio di Sant’Eraclio non è nuovo a tali manifestazioni di solidarietà che in passato hanno interessato paesi del continente africano e dell’America del Sud. Tutta la collettività oggi si auspica quindi che la vicenda umana di Deborah si concluda positivamente.

A Spoleto, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Campello e Bevagna

Venerdì 27 dicembre presso l’Agriturismo “Borgo delle Mole” a Spoleto, si terrà una cena di beneficenza a favore di Deborah. Durante la serata, la dottoressa Margherita Sardo Infirri interverrà sull’importante tema della prevenzione. Farà da accompagnamento alla serata la musica del dj Danilo Mix. Sarà possibile prenotare e pagare la quota di partecipazione presso il Bar Corrado, in via G. Marconi, Spoleto entro e non oltre lunedì 23 dicembre.

Sempre venerdì 27 dicembre, ma al dancing Nuovo Mondo di Montefalco, è in programma un’altra serata di beneficenza per Deborah. Tanti gli ospiti a sorpresa oltre ad Andrea Barbanera.

Uno spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi, “Zitto quando parli”, è invece in programma a Gualdo Cattaneo il 29 dicembre (ore 16,30 teatro comunale), promosso dall’associazione Andrà tutto bene… Pam in collaborazione con la pro loco di Gualdo Cattaneo, ingresso 7 euro, con l’intero ricavato che andrà a sostegno di Deborah.

Il 4 gennaio, invece, appuntamento al Teatro Torti di Bevagna, alle ore 17,30 e 21,30 con un concerto gospel dello Yeahsssa Choir diretto da Stefania Mariani e con la partecipazione della scuola di danza Art Ballet. Parte del ricavato sarà devoluto a Deborah.

Sempre il 4 gennaio, a Campello sul Clitunno, altra iniziativa di beneficenza. Alle 21 alla cupola geodetica, commedia dialettale “La puntura no no no” della compagnia La Traussa.Alle 21 alla cupola geodetica, commedia dialettale “La puntura no no no” della compagnia La Traussa.

Di giorno in giorno sono numerose le iniziative che si aggiungono a favore di Deborah Bonucci, gli aggiornamenti su di esse, ma anche sulle attività di questa mamma malata sono disponibili sulla pagina Facebook “Tutti insieme per Deborah”.