Mamma lotta contro il tumore, scatta la solidarietà per Deborah

La comunità del Folignate si mobilita ancora per venire in aiuto di una donna, una mamma, in lotta contro il tumore. E dopo Pamela, la mamma di Montefalco per la quale c’era stata una grande mobilitazione, sui social è partita la corsa della solidarietà per aiutare Deborah B., di Foligno, che da un anno sta combattendo la battaglia dopo il tumore al seno scoperto appena dopo la nascita della seconda figlia, quando la piccola aveva solo 5 mesi.

Un problema scoperto proprio perché Deborah, nell’allattare la sua bambina, sentiva dolore. Dopo due mesi, una specialista le ha diagnosticato un cancro al seno di 5 cm. Purtroppo, come emerso da successivi accertamenti, con metastasi ai polmoni.

Il rapido aggravarsi della malattia ha costretto Deborah a sottoporsi ad un primo intervento chirurgico. Ma il cancro non abbandona il suo corpo. Deborah viene così inserita in un protocollo sperimentale presso lo IEO di Milano, ma anche questa terapia non dà i risultati sperati e la malattia continua ad avanzare.

Da quel momento ha provato altri 3 tipi di chemioterapia ma niente riesce ad arrestare il progredire delle metastasi ai polmoni che nel frattempo sono diventate innumerevoli.

E allora parenti ed amici hanno iniziato la gara di solidarietà, per dare la possibilità a Deborah di poter avere tutte le migliori armi a disposizione per combattere questo male subdolo. E consentire così di crescere le sue due figlie.

