Prosegue la collaborazione tra Lirico Sperimentale di Spoleto e Festival delle Nazioni di Città di Castello

Grande successo per i vincitori dei concorsi “Comunità Europea 2018 per giovani cantanti lirici” del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, nella serata di ieri in occasione del 51ma edizione del Festival delle Nazioni di Città di Castello. La serata nasce dalla volontà dei direttori artistici, forti della fruttuosa collaborazione che dura ormai da anni, Maestro Aldo Sisillo, per il Festival e il Maestro Michelangelo Zurletti per lo Sperimentale. Il Festival delle Nazioni, ormai affermato nel panorama musicale europeo, ha inoltre il grande pregio di valorizzare e far conoscere il territorio dell’Alta Valle del Tevere.

Arroccata sul colle di Montone, la suggestiva Chiesa di San Francesco ha accolto le promettenti voci dello Sperimentale nel repertorio del grande Maestro di Pesaro, Gioachino Rossini. Il repertorio rossiniano è croce e delizia per qualunque giovane interprete che voglia farsi strada nel mondo della lirica: non solo arie d’opera, ma anche lavori di ispirazione sacra dallo Stabat Mater e dalla Petite Messe Solennelle.

Erano sul palco i soprani Miryam Marcone, Zdislava Boková, Emanuela Sgarlata e Noemi Umani, il mezzosoprano Daniela Nineva, i tenori Alessandro Fiocchetti e Emanuel Bussaglia e il basso Giordano Farina; al pianoforte Andrea Barbato e Azzurra Romano. Questa sarà una settimana ricca di impegni per i giovani interpreti dello Sperimentale che si esibiranno in un doppio appuntamento della rassegna “Note Lettere”, promossa dal Comune di Spoleto, dalle Biblioteche comunale “Carducci” e “Carandente” e dal Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”.

Due serate di musica e lettere in compagnia di Maria Rosaria Omaggio: Duchesse e regine, domani (29.08) alle Casette e Don Giovanni, venerdì (31.09) presso l’anfiteatro del centro civico di San Nicolò.

