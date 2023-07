Proprietario ignaro trova armi e munizioni abbandonate nella nuova casa, sequestrato arsenale - Tuttoggi.info

Del tutto si accorgono nei giorni scorsi alcune persone incaricate di consegnare l'immobile in questione al nuovo proprietario

Assume le dimensioni di un mistero il ritrovamento fatto in una abitazione di Spoleto da parte della Polizia, di armi e munizioni lasciate in più punti dell’immobile in questione da un precedente occupante.

Del tutto si accorgono nei giorni scorsi alcune persone incaricate di consegnare l’immobile in questione al nuovo proprietario. Una volta entrati gli stessi, dopo aver preso visione di diversi oggetti personali appartenuti ad un inquilino precedente e anche scoperto un “lascito” consistente di armi e munizioni, hanno subito avvertita la Sala Operativa di Spoleto che ha inviato una pattuglia per gli adempimenti del caso.

Al termine dei controlli e degli accertamenti, tutte le armi ed il relativo munizionamento elencato è stato acquisito dagli agenti e trasportato presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Spoleto per la loro custodia e l’avvio di tutti gli accertamenti necessari sulla legittima proprietà e la regolarità della detenzione.