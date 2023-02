Promozione della città di Orvieto alla BIT di Milano - Tuttoggi

Nuovo materiale di promozione. Conferenza su "I grandi anniversari dell'Umbria: da Perugino a Umbria Jazz passando per il Signorelli"

Orvieto sbarca alla Bit per promuovere le sue meraviglie e i suoi progetti. Il Comune di Orvieto parteciperà, infatti, alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà al MiCo di Milano dal 12 al 14 febbraio e avrà una postazione all’interno dello stand della Regione Umbria (Pad. A3 Stand C 32 – C 34).

In occasione dell’evento sarà distribuito il nuovo materiale informativo di promozione turistica della città, in italiano e in inglese, che riporta anche il nuovo brand dell’Umbria ed è già presente presso l’Ufficio turistico di piazza Duomo. Una piccola guida per orientare in maniera semplice e immediata i turisti e i visitatori non solo sulle bellezze della città ma anche sulle esperienze da fare, il calendario degli eventi Orvieto Always On, i prodotti come Carta Unica, i nuovi innovativi servizi quali la segnaletica multimediale e interattiva con la realtà aumentata per i bambini, le audio guide e le video guide Lis per rendere accessibile a tutti i principali luoghi e monumenti, e Orvieto Postcard, il servizio per spedire in tutto il Mondo cartoline personalizzate dalla Rupe.