Progetto O.R.VI.ET.A.N.O, riscoprire la città della Rupe - Tuttoggi

Riscoprire Orvieto

Non mancherà, come previsto dalla formula del Progetto, il momento dedicato allo sport e alla riscoperta delle bellezza della Rupe. Con partenza dalle ore 15:30 da Palazzo dei Sette, infatti, chi vorrà potrà scoprire “I Luoghi della Musica” della città di Orvieto facendo trekking urbano grazie alla collaborazione della Uisp Media Valle Tevere. Inoltre, all’interno dell’atrio di Palazzo dei Sette sarà attivato anche “Spazio Re-DESIGN”, uno sportello fisico e virtuale che vuole offrire momenti di informazione/animazione /consulenza, per quello che riguarda le opportunità che il territorio presenta in materia di attività, turismo ed eventi. In particolare verranno illustrate a chi ne vorrà sapere di più alcune opportunità di finanziamento offerte dal PNRR e dal PSR per l’Umbria. Uno spazio di “educazione permanente” finalizzate ad accrescere la capacità del territorio e dei suoi abitanti.

Gli eventi

Quello del 30 dicembre è l’ultimo degli appuntamenti in città di Progetto OR.VI.ET.A.N.O che, da aprile 2022 ha proposto, in tutto, 7 eventi di cui 4 sulla Rupe e 3 in azienda dove si sono svolti mercatini a km 0, assaggi, degustazioni, trekking urbano, e-bike tour tra i vigneti alla scoperta del territorio e dei vigneti che danno vita all’Orvieto Doc.

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022

“O.R.VI.ET.A.N.O” è un progetto finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022 – Intervento 16.7.1- che vede come protagonista un partenariato pubblico-privato, composto dal Comune di Orvieto, 8 aziende agricole del territorio, 6 imprese artigiane e turistiche e 5 partners tra associazioni culturali e sportive ed enti di formazione. La formula, dunque, è quella di legare il gioioso piacere del convivio, con mercatini di prodotti a Km Zero, ad un cartellone di eventi fino a febbraio 2023, proponendo appuntamenti di degustazione, animazione e formazione che potranno contribuire a valorizzare tutte le sfaccettate tipicità e peculiarità del territorio.