Progetto "Eureka! Funziona!": Its Academy e Scuola Montessori insieme

Le classi coinvolte

Il progetto ha coinvolto tutti gli studenti della classe V E, che hanno avuto la possibilità di lavorare in team sviluppando interdisciplinarità e didattica laboratoriale. A guidarli, gli studenti del percorso di Meccatronica di ITS Umbria Academy, che li hanno accompagnati nella ideazione, progettazione e costruzione dei giocattoli a partire da un kit contenente vari materiali. Nicola Modugno, Direttore di ITS Umbria Academy, politecnico di alta formazione tecnologica post diploma, promosso e sostenuto dalla Regione Umbria e dal Ministero dell’Istruzione in stretta collaborazione con le aziende del territorio, ha evidenziato la vicinanza di ispirazione, finalità e metodo didattico tra la scuola “Montessori” e l’ITS umbro, rappresentata dall’approccio alla sperimentazione pratica: “I nostri studenti – ha raccontato Modugno – hanno sostenuto e alimentato la creatività dei bambini, seguendoli nella costruzione di un progetto e trasferendo loro quelle metodologie e competenze che integrano la teoria con la pratica. I bambini hanno grande capacità creativa, è responsabilità degli adulti esplorare percorsi di istruzione che valorizzino queste intelligenze”.

“Attività di orientamento fin dalla primaria”

Gianluigi Angelantoni ha posto l’accento sul valore del progetto “che – ha spiegato – intende sviluppare, fin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica, stimolando la fantasia dei più piccoli e facendo leva sullo spirito di gruppo. Noi imprenditori abbiamo bisogno di talento per far crescere le nostre aziende, è quindi necessario creare le condizioni giuste per favorire abilità e competenze”.

“La combinazione tra istruzione e creatività è fondamentale”

La creatività gioca un ruolo-chiave all’interno del contesto aziendale, come evidenziato da Daniele Tonti: “La combinazione tra istruzione e creatività – ha affermato – è fondamentale. Le nostre imprese sono costantemente alla ricerca di persone proattive, capaci di contribuire al cambiamento con idee sempre nuove. Fate amicizia – ha osservato Tonti, rivolgendosi alla platea dei giovani allievi – condividete pensieri e idee, create team di persone diverse e con diverse attitudini. Questa è la base per la vostra crescita, professionale e personale”.