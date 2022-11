Alla professoressa Antonella Viola il premio Ercole Pisello

Il riconoscimento vuole ricordare un ragazzo di Bevagna scomparso troppo presto

È alla professoressa Antonella Viola che verrà conferito il XXIX Premio “Ercole Pisello”. La dottoressa sarà a Bevagna sabato 19 novembre per ritirare il prestigioso riconoscimento, l’ennesimo ottenuto nel corso della sua brillante carriera di immunologa, che le ha permesso di essere conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue ricerche. Negli ultimi anni la professoressa Antonella Viola è inoltre diventata un volto familiare della televisione, visti i suoi numerosi interventi in diverse trasmissioni a livello nazionale. Il riconoscimento, che negli anni è stato attribuito anche a premi Nobel come Rita Levi-Montalcini e ad altri personaggi di spicco del mondo medico – da Umberto Veronesi a Piero Angela – è portato avanti dall’associazione “Giuseppe Corradi”, in collaborazione con il Comune di Bevagna.

La scelta della professoressa

Il Premio è volto a ricordare la figura di Ercole Pisello, ragazzo prematuramente scomparso e per il quale la famiglia si è sempre impegnata a mantenere viva la memoria. La premiata del 2022, la dottoressa Antonella Viola, è professoressa di Patologia Generale dell’Università di Padova e, fino a poche settimane fa, direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica – Fondazione Città della Speranza. “È un premio prestigioso al quale, come amministrazione comunale, teniamo moltissimo – è il commento del sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa -. In 29 anni sono passati personaggi di grande levatura scientifica. Tutte persone che non sarebbero mai arrivate qui se non fosse stato per l’impegno dell’associazione ‘Giuseppe Corradi’, che ha saputo rendere prestigioso l”Ercole Pisello’. Per la nostra città – prosegue il primo cittadino – è una grande opportunità di promozione, perché molti dei premiati sono poi tornati anche con le loro famiglie”. Il sindaco Annarita Falsacappa ha voluto inoltre ringraziare il dottor Silvio Garattini, cittadino onorario di Bevagna e presidente del comitato scientifico dell’associazione “Giuseppe Corradi”. Il dottor Paolo Pisello ha ricordato come, quella di realizzare qualcosa a Bevagna, fosse una forte volontà espressa da suo fratello Ercole negli ultimi giorni di vita. “Sono passati ventinove anni e nemmeno me ne sono accorto – afferma Paolo Pisello -. Sono felice che il ricordo di Ercole possa dare luce e mettere in mostra Bevagna: è questo lo spirito che ha sempre animato la nostra famiglia”. Nel pomeriggio di sabato si svolgerà anche la consueta tavola rotonda, “che affronterà – sottolinea Enrico Bastioli, uno degli organizzatori – questioni importanti in un momento di grande incertezza per la sanità: la salute degli anziani anche in virtù della situazione pandemica”. Enrico Galardini, segretario dell’associazione “Giuseppe Corradi”, ha invece posto l’accento sui numerosi premi e riconoscimenti ottenuti dalla professoressa Viola nel corso della sua carriera, “che l’ha inoltre portata a coordinare progetti in giro per il mondo, oltre a tenere conferenze nelle più prestigiose università del globo”.