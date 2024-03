Professionisti sanitari sul campo per parlare di prevenzione - Tuttoggi.info

Due importanti iniziative finalizzate a promuovere la prevenzione del glaucoma e della qualità del sonno

Due importanti iniziative finalizzate a promuovere la prevenzione del glaucoma e della qualità del sonno. È quanto organizzato nella giornata di venerdì 15 marzo dalle Commissioni di albo degli ortottisti e dei tecnici di Neurofisiopatologia dell’Ordine Tsrm e Pstrp (Tecnici sanitari radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione) di Perugia e Terni, guidato dal presidente Enrico Pompei, che hanno coinvolto l’intera regione valorizzando i propri professionisti.

In occasione della Settimana mondiale del glaucoma – in programma dal 10 al 16 marzo 2024 e promossa dall’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità Iapb (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) Italia onlus e dalla Commissione degli ortottisti di Perugia e Terni guidata dalla presidente Roberta Nanni – è stata messa a disposizione della cittadinanza per effettuare una giornata di screening gratuito in varie sedi sanitarie di tutta l’Umbria. Gli ortottisti sono da sempre a fianco degli oculisti nell’esecuzione di esami importanti ai fini della prevenzione, ancor più fondamentale nel glaucoma, una malattia subdola e asintomatica.

In occasione della Giornata Mondiale del sonno, la Commissione dei tecnici di Neurofisiopatologia di Perugia e Terni, guidata dalla presidente Anna Lisa Gallus, ha promosso una giornata per fornire assistenza e informazione sulla corretta igiene del sonno, sulle patologie ad esso correlate e i percorsi diagnostici presenti nel nostro territorio fornendo tutte le informazioni in merito ad una tematica troppo spesso sottovalutata. I tecnici di Neurofisiopatologia, professionisti fondamentali nei percorsi diagnostico terapeutici del sistema nervoso e non solo, hanno illustrato, attraverso materiale informativo, l’importanza e come si può migliorare la qualità del sonno.

Due iniziative che hanno riscosso grande successo e partecipazione. L’Ordine Tsrm e Pstrp, con le sue 18 professioni sanitarie afferenti ed i suoi oltre 3000 professionisti, mette al centro dei suoi obiettivi la promozione della salute della cittadinanza attraverso eventi come questi.

Luogo: Perugia